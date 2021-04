השעה הייתה בערך 12:30 כשדברה בלוג'ט פתחה את דלת ביתה וראתה את אחד התלמידים הצעירים של בתה – ג'סי. לילה קודם לכן היא חזרה מאוחר ממסיבה ולכן, דברה לא עשתה עניין מזה שהיא ממשיכה לישון עד מאוחר. למרות זאת, עכשיו כשהגיע תלמיד לאחד משיעורי הפסנתר שהיא מלמדת, היא הלכה להעיר את הנערה בת ה-19. דברה קראה לג'סי כמה פעמים, אך לא הייתה תשובה. זועפת, היא נכנסה לחדרה וראתה שהיא עדיין שוכבת במיטתה. היא ניערה אותה מעט ונחרדה לגלות שבתה קרה כקרח.

דברה הרימה את השמיכה ומצאה את ג'סי שוכבת עם פניה קבורות בכרית, כשמכנסיה ספוגים בנוזל חיטוי. אחוזת אימה, היא התקשרה למוקד החירום. "הבת שלי לא נושמת!", אמרה דברה למוקדנית. "נכנסתי לחדר בשביל להעיר אותה, אבל היא לא מתעוררת. הו אלוהים, זה נראה כאילו יש לה על הצוואר סימני חניקה. אני לא יודעת מה קורה פה!".

ג'סי בלוג'ט נולדה בהארטפורד, ויסקונסין, בשנת 1994 ועד מהרה התבררה להיות עילוי בתחום האומנויות. לאורך שנותיה בתיכון, היא הצטיינה במשחק, שירה ואפילו בישול. אחרי שסיימה את הלימודים, היא נרשמה ללימודי מוזיקה באוניברסיטת ויסקונסין-מילווקי ופתחה עסק פרטי ללימוד נגינה על פסנתר וכינור לילדים. כמו כן, היא הייתה מוכרת גם בתור פעילה אדוקה למען זכויות לבעלי חיים – וכל זה בזמן שהיא גרה תחת קורת הגג של הוריה, באק ודברה בלוג'ט.

ב-14 ביולי, 2013, ג'סי כיכבה בהפקה מקומית של "כנר על הגג" וגילמה את דמותו של טוביה החולב. היא חזרה באותו ערב לביתה בסביבות 01:00 בלילה וסיפרה לאמה בהתרגשות עד כמה ההצגה הייתה מוצלחת לפני שהלכה לישון – זאת התבררה להיות השיחה האחרונה בין השתיים.

חוקרי מז"פ שהגיעו לזירת הפשע חשדו מיד שמדובר ברצח. ממצאי החקירה הראשוניים חשפו סימני קשירה על רגליה וזרועותיה. הפיג'מה שלה ושיערה היו ספוגים לחלוטין בחומר חיטוי, מה שהעלה חשד שהרוצח ניסה להשמיד כל זכר לשרידי דנ"א שלו. מתחת למיטתה הם מצאו גליל נייר דבק שעל פי החשד, נפל לרוצח לפני שהוא נמלט מהחדר – בו לא נמצאו סימני פריצה או מאבק.

בלשים מצאו בחדרה את יומנה האישי ובו הרמז הראשון שלהם. במהלך השבועות האחרונים, הנערה כתבה ביומנה כי הוטרדה מינית על ידי שניים ממכריה – הראשון עבד איתה במסעדה מקומית והשני היה אחד השחקנים בתיאטרון המקומי. שני החשודים זומנו לחקירה במשטרה, אבל שוחררו במהרה אחרי שסיפקו אליבי מהימן. עד מהרה, לבלשים נגמרו כל כיווני החקירה והפרשה הגיעה למבוי סתום – עד שיום אחד, נרשמה פריצת דרך בגלל תקרית תקיפה אחרת לגמרי.

12 ביולי, שלושה ימים לפני התפוצצות פרשת הרצח של ג'סי בלוג'ט. השעה הייתה קצת אחרי 10:00 בבוקר כשמליסה אצלר טיילה עם הכלב שלה בפארק ריצ'פילד. לפתע, היא נבהלה למשמע צעדים מאחוריה. כשזו הסתובבה, היא הותקפה על ידי בחור צעיר עם מכנסיים משובצים שהיה חמוש בסכין. התוקף ניסה לרתק אותה לארץ, אבל אצלר לא ויתרה – למרות שנפצעה בתהליך. עד מהרה, כנגד כל הסיכויים, היא הצליחה לפרק אותו מנשקו ולהשתלט על הסכין. מאוחר יותר, היא תיארה את השיחה הביזארית שהייתה לה עם הנער ששאל אותה אם הוא יכול ללכת בזמן שאחזה בנשקו.

מליסה אצלר שרדה את העימות תוך שהיא סובלת מ-6 חתכים עמוקים ונאלצה לקבל 15 תפרים. עוד היום, היא לא מסוגלת להרגיש דבר באחת האצבעות בידה השמאלית. למרות זאת, היא שרדה את התקרית והצליחה למסור לשוטרים תיאור של התוקף. "זה היה גבר צעיר, בן 18 או 20", סיפרה. "גובהו היה קרוב ל-1.90 מטרים, שערו בלונדיני ומשקלו היה בערך 100 ק"ג. הוא חבש כובע, הרכיב משקפי שמש ולבש מכנסיים משובצים. הוא ברח מהמקום ברכב משפחתי בצבע כחול".

עדותה של מליסה, הכוללת את תיאור התוקף וכלי הרכב שלו, הועברה מאוחר יותר לאנשי רשויות ברחבי מחוז וושינגטון. עד מהרה, היא הגיעה לסגן שריף מקומי שזיהה רכב שענה על אותו תיאור והחליט לבדוק את מספר הרישוי – רק כדי לגלות שהוא היה שייך לדניאל ברטלט, בן זוגה לשעבר של ג'סי.

