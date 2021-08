בית המשפט בקולורדו, ארה"ב, סגרו השבוע את אחד מתיקי הרצח המזוויעים בתולדות המדינה – אחרי שהרוצח נידון ל-3 מאסרי עולם ללא אפשרות חנינה. אלכס אווינג, בן 61, יחיה את שארית ימי חייו מאחורי סורג ובריח אחרי שהורשע ברצח המשולש של בני משפחת בנט. גזר הדין מגיע 3 שנים אחרי שחוקרי המשטרה הצליחו לפענח את זהות הרוצח ולהתאים את המטען הגנטי של אווינג לראיות פורנזיות שנמצאו בזירת הרצח מאוגוסט 1984.

אווינג, אז בן 23, השתמש בפטיש עם חולצן מסמרים בשביל לרצוח את ברוס בנט (27), אשתו דברה (26) ובתם מליסה (7). ממצאי החקירה חשפו כי אווינג פרץ לבית המשפחה בעיר אורורה, מזרחית לדנבר, לפני שרצח את ההורים. הרוצח אז תקף מינית את מליסה לפני שרצח גם אותה עם הפטיש. אווינג תקף באכזריות גם את אחותה הקטנה של מליסה, ונסה, שהייתה אז רק בת 3 – אך היא שרדה את התקרית המזוויעה.

אווינג דחה בבית המשפט את האפשרות להגיב להרשעתו. מנגד, ונסה, כיום בת 41, תיארה לנוכחים כיצד שרדה את התקיפה עם פציעת ראש קשה ומאז, סבלה משורת תופעות לוואי הכוללות דיכאון, חרדה והתקפי זעם. לטענתה, בשלב מסוים היא אפילו פיתחה תלות בהרואין בשביל להתמודד עם הקשיים בחייה.

"אני לא רק איבדתי את הוריי ואחותי באותו לילה גורלי, איבדתי את האדם שהייתי אמורה להיות היום", סיפרה ונסה. "איבדתי את שפיותי. כיום, כשאני מסתכלת בראי, אני שונאת את האדם שמשתקף ממנו. אני שונאת את מה שעבר עליי ומה שעדיין עובר עליי. מה שקרה גרם לי לפגוע בעצמי. הייתי נרקומנית במשך שנים ארוכות. אני מגדירה את עצמי אדם חזק, אבל המשפחה שלי הייתה הדבר הכי חשוב בחיי – ואיבדתי אותה בגיל כל כך צעיר".

BREAKING: Judge sentences Alex Christopher Ewing to three consecutive life sentences for the 1984 murders of Bruce and Debra Bennett and their 7-year-old daughter, Melissa, all but guaranteeing he will die in prison. @9WantsToKnow #9NEWS pic.twitter.com/U4pxmaKZik