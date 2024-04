ג'סי קורשבסקי פרצה בבכי בבית המשפט לאחר שנגזר עליה לרצות מאסר עולם. בת ה-40 הורשעה ברצח מדרגה ראשונה ושני סעיפים של גניבה, אחרי שהרעילה למוות את אחת מחברותיה וגנבה ממנה 290 אלף דולר. ממצאי חקירת המשטרה חשפו כי הנאשמת רוקנה 6 בקבוקונים של טיפות עיניים לבקבוק המים של הקורבן ואז כפתה עליה לשתות הכל.

קורשבסקי רצחה את חברתה, לין הרמן, באוקטובר 2018 וטענה שהיא שמה קץ לחייה. שוטרים שהגיעו ראשונים לביתה של הקורבן, בעיר פיאווקי, ויסקונסין, מצאו את הגופה עם שרידים של תרופות על בית החזה. הסברה ראשונה הייתה שהרמן לקתה במנת יתר אחרי ששמה קץ לחייה. אולם, מומחים לרפואה משפטית קבעו שהיא ככל הנראה נרצחה בעקבות ממצאי בדיקת הטוקסיקולוגיה, שגילתה בגופה שרידים של טטרהידרוזולין (Tetrahydrozoline) – החומר הפעיל בטיפות עיניים.

