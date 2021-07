מקרה מזעזע של אלימות נגד נשים בהודו: נערה בת 17 מהודו הוכתה למוות באכזריות על ידי סבה ודודיה והכל בגלל סיבה מקוממת: היא העזה ללבוש ג'ינס במהלך טקס דתי. אם המעשה המחריד הזה לא מספיק, אמה של הנערה גילתה כי לאחר שמותה נקבע בבית החולים, גופתה נמצאה תלויה על גשר מעל אחד הנהרות סמוך לביתה.

הנערה שנרצחה היא נאהה פסוואן, שהתגוררה עם משפחתה בכפר במדינת אוטר פרדש בצפון הודו. אמה סיפרה לכלי התקשורת כיצד השתלשלו האירועים עד שהוכתה למוות במקלות על ידי קרוביה: "היא שמרה על צום דתי של יום. בערב היא לבשה מכנסי ג'ינס וטופ וביצעה את הטקסים שלה. כשסבא וסבתא שלה התנגדו ללבוש שלה, היא המשיכה להתעקש ללבוש את הג'ינס".

בכירי משפחתה המשיכו להתנגד לכך שהיא תלבש מכנסי ג'ינס ו"בגדים מערביים" לא הולמים לדעתם, ורצו שהיא תלבש בגדים מסורתיים יותר. לטענת האם, הוויכוח עלה מדרגה עד כדי אלימות. האמא הוסיפה כי לאחר שבתה שכבה מחוסרת הכרה, חמותה לקחה אותה לבית חולים.

"הם לא נתנו לי ללוות אותן אז ביקשתי מקרוביי שיפנו לבית החולים המחוזי לחפש אותה אך לא מצאו אותה", האם סיפרה. למחרת בבוקר האם שמעה שגופתה של נאהה תלויה על גשר מעל נהר גנדאק.

Police in India arrested 4 people who allegedly beat a 17-year old girl to death for wearing jeans.



Her mother told BBC Hindi, she is still trying to make sense of why her daughter was killed.



Police lodged a case of murder against 10 people, including the girl's grandparents. pic.twitter.com/FyL7mGEoVC — BFM News (@NewsBFM) July 28, 2021

המשטרה המקומית פתחה בחקירה בגין רצח והשמדת ראיות ועצרה חשודים, שהואשמו במעורבות במעשה המחריד. הנאשמים כוללים את סבה וסבתה של נאהה, דודים, דודות, בני דודים ונהג שהואשם בניסיון להיפטר מהגופה.

אביה של נאהה, המועסק כפועל בניין בעיר אחרת, חזר לביתו כדי להתמודד עם הטרגדיה, וסיפר כי עבד קשה כדי להצליח לשלוח את ילדיו לבית הספר. אמה של נאהה אמרה כי בתה רצתה להיות שוטרת, אך "חלומותיה לעולם לא יתממשו כעת".

תמונות של הנערה שהתפרסמו לאחר הרצח מראות שהמתבגרת אהבה ללבוש בגדים מודרניים, כשבאחת מהן היא נראית לובשת שמלה ארוכה ואילו בשנייה היא נראית בג'ינס וז'קט.

האלימות נגד נשים ונערות בהודו מוטמעת עמוק בחברה הנשלטת על ידי גברים, ולעתים קרובות מאושרת על ידי זקני המשפחה, כאשר בממוצע, 20 נשים נהרגות מדי יום בגלל שלא הביאו נדוניה מספקת.

המצב גרוע יותר באזורים כפריים מכיוון שלעתים קרובות נשים נאלצות לחיות תחת מגבלות קשות שהטילו מנהיגי הכפר או ראשי המשפחה. בין היתר נקבע לנשים לאן הן יכולות להגיע, עם מי לדבר ומה ללבוש. מי שמפרה את הכללים עלולה לספוג עונשים אכזריים.