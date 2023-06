תפנית בלתי צפויה בפרשת היעלמותה של צעירה אלבנית בספרד: רשויות האכיפה בספרד מצאו את שרידי גופתה של סיבורה גאגני, שנעדרת מזה 9 שנים, בתוך שק שהוסתר בקיר של דירה באנדלוסיה, דרום ספרד. כלי התקשורת המקומיים פרסמו מאז סרטונים בהם אפשר לראות את רשויות האכיפה שוברים את קירות הבית כדי לחלץ את עצמותיה של בת ה-22.

הממצאים המצמררים התגלו לאחר שמרקו גאיו רומיאו, בן זוגה לשעבר של גאגני, נעצר בחודש שעבר בחשד שרצח את אחת האקסיות שלו. לפי העדויות, החשוד בן ה-45 נראה נכנס ויוצא מדירתה של הקורבן, פאולה (28), זמן קצר לפני שגופתה נמצאה במקום. בדוח הנתיחה לאחר המוות צוין שהקורבן, אם ל-3, נדקרה 14 פעמים עד למותה.

גורמים המעורים בפרטי החקירה סיפרו לכלי התקשורת בספרד שרומיאו חשף את המקום שבו הוסתרו שרידי גופתה של גאגני אחרי שראה את תמונתה על לוח המודעות של תחנת המשטרה. לאחר מכן, הוא גם הודה ברצח של בת ה-22.

רומיאו לא אמר כיצד רצח את גאגני, אבל כן סיפר לבלשים שהוא השתמש בחומצה כדי להמיס את שרידי גופתה של הצעירה. לאחר מכן, הוא הכניס את מה שנותר ממנה לשק והסתיר אותו בקיר לבנים של דירה בעיר טורמולינוס, ששוכנת דרומית למאלגה.

שרידי גופתה של גאגני נמצאו ביום שלישי האחרון. בלשים העירו מאז שהדירה נמצאה במרחק יריקה מתחנת המשטרה ובניין העירייה של טורמולינוס. כמו כן, צוין ששוטרים הוציאו לפועל בעבר מספר צווי חיפוש בנכס, אך לא מצאו דבר. כיום מתגוררים במקום דיירים אחרים, ששיתפו פעולה עם הרשויות לאורך כל החקירה. זהותה של גאגני אושרה במכון לרפואה משפטית לאחר שהגופה עברה בדיקת דנ"א.

