היום לפני שנה בדיוק, כריס ווטס זעזע את ארה"ב כשהודה ברצח של אשתו ההריונית ושתי בנותיו. כעת, גורם המקורב לרוצח המורשע מספר על חייו החדשים בבית הסוהר ועל כך שבכל יום שחולף, הוא מתייסר על מעשיו הנוראיים. גורם אלמוני המקורב לווטס מספר שבמהלך ריצוי עונשו, הרוצח הפך לנוצרי אדוק המגדיר את עצמו בתור "משרתו של אלוהים". הוא מוסיף: "הוא חושב הרבה על החטאים שלו. מדי יום הוא חושב על החטאים שלו. לא עובר יום, לא עוברת דקה, בלי שהוא חושב על המשפחה שלו". הודאתו של ווטס כי רצח את אשתו שאנון ובנותיו (בלה בת ה-4 וסלסט בת ה-3) הגיעה במסגרת עסקת טיעון, לפיה הרוצח בן ה-34 יודה במעשים המיוחסים לו וייחסך ממנו גזר דין מוות. לאחר ההודאה, הוא הוביל את השוטרים אל הקבר הרדוד של אשתו ואל חבית הנפט שבה הסתיר את בנותיו. הוא הורשע ב-5 סעיפים של רצח מדרגה ראשונה ובמסגרת עסקת הטיעון, נידון לרצות מאסר עולם בכלא דודג' אשר במדינת וויסקונסין. על פי אותו גורם המקורב לרוצח, ווטס ממשיך להגדיר את עצמו בתור איש משפחה למרות מעשיו המתועבים. למעשה, הוא אפילו שלח מכתב לאמו בחודש יוני האחרון ובו כתב: "אני עדיין אב! אני עדיין בן! לא משנה מה". אף על פי כן, הרוצח מודע לחלוטין לפשעים המזעזעים שביצע. View this post on Instagram A post shared by REBECCA ♡ Grim Psychology©️ (@grim.psychology) on Oct 13, 2019 at 1:34pm PDT "הפשע הנורא שביצע ירחף מעל ראשו לכל החיים – הוא לא יוכל להימלט ממנו", סיפר אותו גורם אלמוני. "מהבחינה הזאת, יום השנה לרצח לא יהיה שונה מכל יום אחר שבו הוא כלוא בתוך הגיהינום של ראשו. כריס מבין שהוא נמצא בתוך גיהינום שהוא מעשה ידיו והוא צריך לחיות עם זה". בחודש יוני האחרון עלתה סדרה דוקומנטרית על פרשיית הרצח ההמוני שהתחולל ב-12 לאוגוסט, 2018. במהלכה, גורמים רבים המעורים בפרטי החקירה חשפו פרטים חדשים על התקרית, כולל מילותיה האחרונות של בלה לפני שאביה רצח אותה והסברה של ווטס לפיה שאנון התפללה בחדר השינה בזמן שהוא חנק אותה למוות. {title}





