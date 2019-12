הזוכה בתחרות היופי "מיס היטלר" נעצרה

כוחות המשטרה באיטליה עצרו לאחרונה פעילים בארגונים ניאו-נאצים שונים במדינה – ביניהם גם את הזוכה בתחרות היופי "מיס היטלר" לשנת 2018. פרנצ'סקה ריזי, בת 26 ממילאנו, הייתה בין 19 העצורים במבצע "צללים אפלים" של כוחות המשטרה הלאומיים, אשר שמו לעצמם כמטרה לפרק התארגנויות שונות של גופים גזעניים באיטליה.

ריזי הייתה הזוכה בתחרות היופי האינטרנטית שנערכה בין נשים שמזדהות כניאו-נאציות. בתמונותיה, ניתן לראות קעקוע עצום של "עיט הרייך" (רייכסאדלר) על שכמותיה, כולל צלב הקרס של המפלגה הנאצית מתחתיו.

Miss Hitler beauty pageant winner 'was among 19 people arrested for trying to establish a new Nazi party in Italy'

Francesca Rizzi, 26, was arrested yesterday according to Italian media reports pic.twitter.com/AuVRdQInhs