פיונה ויוטי, מורה להיסטוריה ומאמנת פולו מים בקולג' לבנים בלבד בקייפ טאון, נמצאת במרכזה של פרשה שמעסיקה בימים אלה את כל המדינה. ויוטי, כוכבת פולו מים לשעבר ודוגמנית אשר הופיעה ב-2009 במגזין הנחשב של ספורט'ס אילוסטרייטד, גרמה לרבים לחוש נבגדים, לאחר שחקירה ממושכת חשפה כי קיימה יחסי מין עם לפחות 5 מתלמידיה. הפרשה התפוצצה בחודש אוקטובר האחרון, כאשר ויוטי הואשמה בכך שהיא מקיימת מערכת יחסים עם תלמיד בן 18. המורה - שהתחתנה רק לפני שנה - נאלצה להתפטר בצל השמועות. עם זאת, מאוחר יותר התברר שמדובר בפרשה גדולה אפילו יותר, כאשר נחשד שהיא קיימה קשרים מיניים עם עוד תלמידים. View this post on Instagram A post shared by Türkiye şimdi (@turkiyesimdii) on Oct 18, 2019 at 12:10pm PDT עורכי דין של משפחות הלמידים ביצעו חקירה מקיפה וגילו כי פיוטי אף צילמה תמונות חושפניות שלה וסרטונים מיניים אותם שלחה לתלמידים. חלקם הגיעו לרשת והופצו באתר הפורנו PornHub. עדיין לא ברור עם כמה תלמידים בדיוק ויוטי קיימה קשרים מיניים לאורך 7 השנים שלימדה בקולג', אך חמישה תלמידים מהיום ומהעבר אישרו את הדברים. 12 תלמידים, אנשי מוות בקולג' והורים עברו ראיונות מקיפים על ידי עורכי הדין עבור החקירה העצמאית. עורכי הדין הכריזו על ממצאי החקירה ביום שני האחרון, אולם ראש הקולג', גיא פירסון, אמר כי לא ינקטו צעדים כנגד ויוטי היות והיא כבר התפטרה לפני כן. למרות שיוטי לא הכחישה את ההאשמות הללו ולא סיפקה הצהרה רשמית מטעמה, עורך דינה טען כי היא אינה יכולה להיות מואשמת בפלילים לאור העובדה שכל התלמידים היו מעל גיל 16 - גיל ההסכמה בדרום אפריקה. לדברי עורך דינה, וויליאם בות', ויוטי נמצאת במצב שברירי ותחת טיפול רפואי, לאחר שגילתה כי סרטוניה הגיעו לאתר הפורנו ופורסמו בצורה בלתי חוקית. כמו כן, משפחתה נותרה בהלם גמור גם לאור העובדה שסבא שלה היה המנהל של אותו בית ספר יוקרתי במשך 18 שנה, עד לשנת 1982. View this post on Instagram A post shared by Raul El Ingeniero (@mrraulbernal) on Dec 3, 2019 at 7:35am PST למרות שלא הוגשו האשמות פליליות נגדה, צוות בית הספר הסביר להורי התלמידים מה הזכויות שלהם והבהיר שהמורה עברה על הקוד האתי של בית הספר. הובהר גם לשאר ההורים שסביר כי ויוטי ניהלה עוד קשרים רבים עם תלמידים אחרים לאורך השנים, וכי יש לנסות להבין מי נוצל על ידי המורה. "כמוסד חינוכי, אנו עצובים מאוד מהאירועים האלה ונשארים מחויבים להבטיח את בריאות הנפשית ואת רווחתם של אלו שנפגעו", אמר פירסון בהצהרה מטעם הקולג'. עדיין לא ברור מה ואם יעלה בגורלה של ויוטי, אך בינתיים היא ובעלה נפרדו. {title}





