טרגדיה באינדונזיה: תיירת בת 31 מסין נפלה ללוע של הר געש ומתה. הואנג ליהונג צנחה אל מותה מגובה של כ-76 מטרים בזמן שטיילה עם בן זוגה בגן הלאומי של מכתש איג'ן (Ijen), מזרח ג'אווה. לפי העדויות, התיירת נפלה בזמן שהצטלמה על קצה המצוק.

ליהונג ובן זוגה הגיעו למכתש עם מדריך מקומי, כך לפי הפרסומים בכלי התקשורת באינדונזיה. התיירת אז הצטלמה מול מצוק שמוכר באזור כיעד פופולרי לטיולים מאתגרים ותמונות נוף. לפתע, היא איבדה את שווי המשקל שלה לאחר שבגדיה הסתבכו בסלעים. עדי ראייה שהיו במקום סיפרו שליהונג נפלה ללוע הר הגעש ונעלמה בענן הגופרית שלמטה.

