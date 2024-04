האיש המבוגר בעולם מת אתמול (שלישי), חודשיים בלבד לפני יום הולדתו ה-115. חואן ויסנטה פרס, חוואי מוונצואלה, הפך לאיש המבוגר ביותר במולדתו בשנת 2020 והפך רשמית לאיש המבוגר ביותר שחי, שנתיים לאחר מכן, במאי 2022, כאשר הוכר ככזה על ידי ספר השיאים של גינס. הוא הותיר אחריו 11 ילדים, 41 נכדים, 18 נינים ואת 12 ילדיהם.

מותו של פרס אושר על ידי מושל מדינת טאצ'ירה שבמערב ונצואלה, פרדי ברנל, שצייץ ב-X (טוויטר לשעבר): "חואן ויסנטה פרס היקר שלנו, היום, בעצב ובכאב עמוק אנו נפרדים ממך, מאותו ארכיטיפ של אדם מטאצ'ירה, צנוע, עובד קשה, שלו, ונלהב ממשפחה וממסורת". עוד הוסיף ברנל: "דון ויסנטה הזקן שלי, תמיד נזכור אותו הודות לאופטימיות שלו בחיים, האמונה, התקווה והאהבה העמוקה למדינה שלנו. הוא תמיד יהיה סמל של טוב, חוכמה ושמחה, וזו הסיבה שהמורשת שלו תחיה בלבנו ובחיינו לנצח".

Happy birthday to Juan Vicente Perez Mora, the world's oldest living man, who turns 114 today! ️



Juan Vicente lives in Venezuela and has 18 grandchildren, 41 great-grandchildren and 12 great-great-grandchildren. pic.twitter.com/2iD9vMV8lR — Guinness World Records (@GWR) May 27, 2023

ויסנטה נולד ב-1909 והיה אמור לחגוג כאמור את יום הולדתו הבא ב-27 במאי. הוא היה הילד התשיעי מתוך עשרה ובגיל 5 החל לעבוד עם אביו ואחיו בחקלאות, כשסייע בקצירת קני סוכר וקציר קפה. ב-1948 שימש כשריף בקראקס שבמדינה והיה אחראי על פתרון סכסוכי קרקעות במשך כעשור, במקביל לעבודתו כחוואי. אשתו, אדיופינה דל רוסריו גרסיה, הלכה לעולמה ב-1997, אחרי 60 שנה שהיו יחד.

כשהוכתר על ידי שיאי גינס, שטרם הגיבו רשמית על מותו, בגיל 112 שנים ו-253 ימים, נכתב על אודותיו של פרס: "הסוד שלו לחיים ארוכים הוא לעבוד קשה, לנוח בחגים, ללכת לישון מוקדם, לשתות כוס ברנדי כל יום, לאהוב את אלוהים ולשאת אותו בלבו". עוד נכתב על פרס כי "מלבד חקלאות, אחת התשוקות החשובות ביותר של חואן היא לבנות מערכת יחסים חזקה עם משפחתו ואלוהים". ב-2019 חגג פרס את יום הולדתו ה-110 ובכך הפך לגבר הראשון במדינתו שזכה להגיע לגיל הזה.

נשיא ונצואלה, ניקולאס מדורו, ספד גם הוא את פרס: "חואן ויסנטה פרז התעלה אל הנצח בגיל 114", עוד ציין כי "הוא העניק לוונצואלה את שיא גינס על היותו האיש המבוגר בעולם".