תפנית נוספת בפרשת היעלמותה של אנה וולש: חוקרים מצאו במרתף ביתה של סוכנת הנדל"ן הנעדרת שרידי דם וסכין. בעלה של האם ל-3, בריאן וולש, הובא אתמול למעצר לאחר שעלה חשד כי הוא הטעה בלשים במשך יותר משבוע. כעת, התבררו פרטים נוספים שמחזקים את הסברה שבריאן מעורב בהיעלמותה של אשתו.

גורם המעורה בפרטי החקירה סיפר לכתבי CNN שחוקרים בדקו את היסטוריית החיפוש של בריאן ומצאו שורות חיפוש על ביתור גופות וגם "איך להיפטר מגופה של אישה במשקל 52 ק"ג". מעבר לזה, ימים ספורים אחרי היעלמותה של אנה, החשוד תועד קונה בחנות כלבו מגוון מוצרי ניקיון כולל סחבות, דלי ויריעות פלסטיק. בסרטון שצולם במצלמות האבטחה אפשר לראות אותו עוטה מסכה חד-פעמית ומשלם על הקנייה במזומן.

NOW: The husband of the missing Cohasset woman, Brian Walshe, is being taken to court for his arraignment. Walshe is charged with misleading a police investigation. Police say Ana Walshe went missing on New Year’s Day. Brian reported her missing last week. @7News pic.twitter.com/PprskI8QXy