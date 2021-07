אזהרה: התיעוד עלול להיות קשה לצפייה עבור חלק מהקוראים

אסון קשה התרחש בקולומביה ביום ראשון האחרון, לאחר שצעירה בת 25 קפצה בטעות למותה מול עשרות אנשים, באתר לקפיצות באנג'י.

יסניה מוראלס גומז הגיעה עם בן זוגה לאנטיוקיה, בצפון קולומביה, שם התכוונו לקפוץ מגשר מגובה של כ-50 מטרים. השניים החלו להתכונן לקפיצה, כאשר בן זוגה היה מוכן ראשון. ככל הנראה בשל בלבול ומתח בעת ההכנה, יסניה חשבה שהמדריך מאותת לה שהיא מוכנה לקפוץ - למרות שהוא אותת בכלל לבן זוגה.

יסניה קפצה מיד, עוד לפני שהמדריכים הספיקו לעגן את רתמת הבטיחות לקרסוליה, כך שדבר לא חיבר בינה לבין התחנה על הגשר בעת הקפיצה. כמאה אנשים היו בסביבה וראו בבהלה את האסון. תייר שתיעד מצוק אחר את הקופצים צילם את רגע האסון הנורא.

Mujer murió al lanzarse de un #bungee jumping en #Antioquia, y todo sería por un error.



Familiares y amigos le hacen luto a Yese M, estudiante de la UdeM, quien falleció luego de practicar un deporte extremo en el puente del Viaducto. pic.twitter.com/Y4ZXPoB5H3 — Noticias Cartago (@NoticiasCartag) July 19, 2021

ככל הנראה, יסניה חטפה התקף לב קטלני בעת הקפיצה ויתכן שמתה עוד לפני שפגעה באדמה. בן זוגה ההמום היה הראשון להגיע אליה והוא ניסה נואשות לבצע בה מאמצי החייאה. לצוותי ההצלה שהגיעו למקום לא נותר אלא לקבוע את מותה.

בן זוגה של יסניה הובהל בעצמו לטיפול רפואי, לאחר שנפצע בעת שניסה להגיע למקום נפילתה. עדים במקום אמרו כי הוא היה במצב של הלם קשה.

גוסטאבו גוזמן, ראש העיר של מחוז פרדוניה, התייחס לאסון ואמר לעיתון El Tiempo: "היא (יסניה) התבלבלה. האות לקפוץ היה עבור בן זוגה מכיוון שהוא היה רתום לציוד הבטיחות. הם רק הספיקו לשים עליה את הרתמה, היא התבלבלה ומיהרה".

Woman with unattached bungee cord around her ankles jumps to her death from 150ft Colombian bridge after hearing a signal meant for her boyfriend

via https://t.co/SoLYFq4fjs https://t.co/j0Mn5WvK6C — John B Tawn (@27Tawnyowl) July 22, 2021

יסניה נקברה לאחר טקס לוויה שנערך במדיין, שם גרה עם משפחתה. אחיה, אנדרס מוראלס, ספד לה ואמר: "אחותי הייתה אישה בעלת הערכים הכי טובים, שמחה, ספונטנית עם סגולות שגרמו לה לאהוב רבים ולעזור לאלו שזקוקים לעזרה".

חקירה נפתחה בנושא, בעקבות טענות שעלו לאחר האסון על שתי חברות הנותנות שירותי קפיצת באנג'י וציוד מתאים לכך, בחשד שהן פועלות ללא אישורים.