הרוצח פייטון ג'נדרון, האיש מאחורי הטבח בעיר בופאלו, נידון לרצות את שארית ימי חייו מאחורי הסורגים, לאחר שהודה בעברות המיוחסות לו. השופטת סוזאן איגן גזרה על בן ה-19 עשרה מאסרי עולם ללא אפשרות חנינה – אחד לכל קורבן – וציינה: "לעולם לא תראה אור יום כאדם חופשי".

ב-14 במאי, 2022, ג'נדרון ירה למוות ב-10 בני אדם ופצע שלושה נוספים במרכז קניות בעיר בופאלו. כל הקורבנות היו בני הקהילה האפרו-אמריקאית באזור וגילם נע בין 32 ל-86. על פי ההערכות, שנאתו של ג'נדרון כלפי הקהילה ניזונה מתיאוריות קונספירציה גזעניות שבהן נתקל באינטרנט. חצי שנה אחרי אירוע הירי ההמוני, הנער הודה בכל ההאשמות המיוחסות לו, הכוללות רצח מדרגה ראשונה, פעולת טרור שמונעת משנאה וניסיון רצח כפשע שנאה.

Buffalo supermarket mass shooter Payton Gendron is sentenced to life in prison without the possibility of parole.



Judge tells him "You’ll never see the light of day as a free man ever again" pic.twitter.com/i9iuLvCgym — The Post Millennial (@TPostMillennial) February 15, 2023

BREAKING: Someone in the courtroom lunged at #Buffalo mass shooter Payton Gendron during sentencing. He's been rushed out of the courtroom. Stay with @SPECNews1BUF for the latest. pic.twitter.com/937wKcUuYF — Stephen Marth (@StephenMarth) February 15, 2023

עדי ראייה שנכחו בבית המשפט ציינו שהנער בכה במהלך חלק מהצהרותיהם של בני משפחות הקורבנות. בשלב מסוים, גבר שהגיע לדיון אפילו ניסה לתקוף את הרוצח, אך נבלם על ידי קציני ביטחון בזמן שג'נדרון פונה משם. הדיון התחדש 10 דקות לאחר מכן.

חלק מבני משפחות הקורבנות הטיחו האשמות כלפי הרוצח וגינו את מעשיו. אחרים ציטטו פסוקים מהתנ"ך ואמרו שהם מתפללים עבורו. ברברה מאסי מאפס, אחותה של קתרין מאפס, אמרה: "אתה הגעת לעיר שלנו והחלטת שאתה לא אוהב אנשים שחורים. אין לך שמץ של מושג מי אנחנו. אנחנו בני אדם. אנחנו רוצים שהילדים שלנו ילכו לבתי ספר טובים. אנחנו אוהבים את הילדים שלנו".

סימון קראולי, נכדתה של רות ווייטפילד, גינתה את הרוצח ואמרה: "אתה חושב ששברת אותנו, אבל למעשה אתה הערת אותנו. כולנו מודעים לשנאה הטהורה שעומדת מאחורי הפשעים האיומים שלך, ואנחנו כאן כדי לומר לך שנכשלת. על אף הצלקות שלנו, אתה לא תנצח במלחמה".

“You thought you broke us, but you awoke us.”



Simone Crawley, the granddaughter of Ruth Whitfield, one of the victims in the Buffalo mass shooting, condemned the shooter during his sentencing hearing, telling him, “You will not win the war.” pic.twitter.com/Zcki14nVCo — The Associated Press (@AP) February 15, 2023

Ahead of Buffalo shooter's sentencing, residents reflect on returning to the Tops store after racist attack: @NBCNews https://t.co/ACwOH9hlG8 https://t.co/3IyJSDzWTR pic.twitter.com/8xubmNIlWw — Shomari Stone (@shomaristone) February 15, 2023

בין הקורבנות של ג'נדרון נמנו כומר, מאבטח של חנות מכולת, פעיל חברתי, גבר שקנה עוגת יום הולדת, סבתא לתשעה ואימו של מפקד תחנת הכבאות לשעבר בעיר באפלו. על פי ההערכות, הנער הודה באשמה במטרה להימנע מגזר דין מוות. למרות זאת, בית משפט פדרלי עדיין יכול לגזור עליו דין מוות בגין העברות שביצע.