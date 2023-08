פרשת היעלמותה של רייצ'ל דורין קיבלה תפנית מזוויעה, אחרי שרשויות החוק האמריקאיות מצאו את גופתה סמוך למסלול הליכה במדינת מרילנד. הקורבן, בת 37 ואם ל-5, יצאה לטיול במסלול Ma and PA סמוך לעיירה בל אייר, צפונית לבולטימור, ביום שבת בסביבות השעה 18:00. גופתה נמצאה כיממה לאחר מכן בשעות הצהריים ומאז, נפתחה חקירה בחשד לרצח.

ג'פרי גלר, השריף של מחוז הרטפורד, התייחס לפרשה בהודעה לתקשורת ואמר שכרגע הוא לא יכול לחשוף יותר מדי פרטים. למרות זאת, הוא טען שדורין כנראה נרצחה לפי הממצאים בזירה. "אני לא אכנס בשלב הזה למה שחוקרים ראו, פיזית, בזירה. מה שאני כן יכול לומר, לצערי, זה שאנחנו מאמינים שמדובר פה ברצח". טרם נעצרו חשודים במעורבות בפרשת הרצח של רייצ'ל דורין ולמרות זאת, זה לא מנע מחלק מהגולשים להפנות אצבע מאשימה כלפי בן זוגה החדש – ריצ'ארד טובין.

