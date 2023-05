פעוט בן שנתיים מקוריאה הצפונית וכל בני משפחתו נשלחו למאסר עולם, לאחר שנמצא אצל הוריו ספר תנ"ך. דו"ח חדש של משרד החוץ האמריקאי פרסם את המקרה, יחד עם מקרים נוספים של הרג אזרחים בקוריאה הצפונית בגלל "פשעי דת" המיוחסים לנצרות.

הדו"ח מסכם את ממצאי חקירה של ארגונים שונים, כמו האו"ם וארגוני זכויות אדם, כדי לתאר את חייהם של הנוצרים החיים במדינה. על פי ההערכה, מתוך אוכלוסייה של כ-400,000 בני אדם, כ-70,000 נוצרים כלואים תחת המשטר של המנהיג קים ג'ונג-און.

במקרה אחר שפורסם, חבר במפלגת השלטון הוצא להורג בפני קהל של 3,000 בני אדם בשדה תעופה, לאחר שנמצא ברשותו ספר תנ"ך. חלק מהאנשים שנכלאו עברו עינויים אכזריים מאוד, כולל מקרה אחד שבו אדם שנותר קשור עם ידיו מאחורי גבו במשך ימים שלמים, בלי יכולת לשבת. "זה היה העינוי הגרוע ביותר בחיי", סיפר. "הרגשתי שכבר עדיף לי למות". חלקם סבלו גם ממחסור בשינה ובשנת 2020 אישה נוצרייה ששהתה בבידוד שמה קץ לחייה כי הסוהרים סירבו לתת לה לישון.

בדו"ח נכתב גם כי נוצרים צפון קוריאנים רבים מסתירים את אמונתם מילדיהם. אחד הארגונים ששותפים לדו"ח הוסיף כי ילדים לומדים בבית הספר על "מעשיהם הרעים" של מיסיונרים נוצרים, כמו "אונס, מציצת דם, רצח וריגול". בתגובה לדו"ח, בקוריאה הצפונית טענו כי הם מבטיחים לאזרחיהם חופש דת בחוקה.

מערכת החוק בקוריאה הצפונית מתירה להטיל עונש מאסר עולם על שלוש דורות של נאשם, במידה והוא הורשע בפשע מסוים. משמעות הדבר שהנאשם ירצה מאסר עולם, וכך גם ילדיו ונכדיו משום שלפי לשון החוק "הדם שלהם טמא". הפרקטיקה הוצאה לפועל לראשונה בשנות ה-50 במטרה להילחם בפעילים פוליטיים מתקופת קום המדינה שהתנגדו למשטרו של קים איל-סונג - סבו של קים ג'ונג-און.

גורלם של ילדים במחנות המאסר בקוריאה הצפונית שרוי במסתורין, אולם לפי עדויות המצב מאחורי הסורגים גרוע מאוד. סוהר לשעבר שברח מהמדינה הטוטליטרית סיפר בריאיון לערוץ ההיסטוריה שראה פעם חבורת ילדים נלחמים אחד בשני כדי לאכול גרגירי תירס שמצאו בצואה של פרה. ילדים נשלחים לעבוד בכפייה, עוברים עינויים קשים, נאנסים במקרים מסוימים גם מוצאים להורג. לפי ההערכות, כ-250 אלף בני אדם מוגדרים בתור "אסירים פוליטיים" בקוריאה הצפונית, וכשליש מהם ילדים ובני נוער.