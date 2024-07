משחק כדורגל במדינת גויאס, ברזיל, נגמר באופן מטריד, אחרי ששוטר ירה באחד השחקנים. זה קרה אתמול בערב, בתום משחק בין שתי קבוצות הנוער סנטרו אואסטו וגרמיו אנפוליס. לפי העדויות, התפתחה המולה בין השחקנים הצעירים ואז אחד השוטרים נכנס בין הצדדים עם נשק שלוף וירה כדור גומי ברגלו של רמון סאוזה – שוערה של גרמיו אנפוליס.

בתיעוד שעלה לרשתות החברתיות רואים את הרגע שבו הקצין – מהמשטרה הצבאית הברזילאית – יורה בסאוזה ופוגע בירכו. הנער אז זועק מכאב ומתרחק מהזירה בצליעה. בהמשך פורסמו גם תמונות שמציגות את פגיעת הירי שנוצרה ברגלו. ממועדון הכדורגל נמסר שהשוער הצעיר נזקק לטיפול רפואי בעקבות המקרה.

Genuinely never seen anything like this. https://t.co/hQ6I8mA4Yy pic.twitter.com/gBhN2PpDyF