נס בלב ים: שייט אוסטרלי שאבד באוקיינוס השקט נמצא על ידי דייגי טונה, חודשיים אחרי שנותק איתו הקשר. טים שאדוק בן ה-51 והכלבה שלו, בלה, אותרו לגמרי במקרה באמצעות מסוק שהופעל על ידי אנשי הצוות של סירת הדיג, שיצאה לדרכה מנמל במערב מקסיקו. בתיעוד שצולם על ידי אחד הדייגים אפשר לראות את השייט – עם זקן אפור וארוך, ובגדים מרופטים – מציג את עצמו: "קוראים לי טים שאדוק. אני מאוסטרליה".

שאדוק יצא בחודש אפריל עם סירת הקטמרן שלו מנמל בעיר לה פז, מקסיקו, בדרכו אל פולינזיה הצרפתית – כ-6,000 ק"מ דרום-מערבית משם. אולם, שבועות ספורות לאחר תחילת המסע, כלי השיט שלו נפגע כתוצאה מסופה, וכל אמצעי האלקטרוניקה שלו – כולל מערכת הניווט והקשר – הושבתו. מאז, הוא נסחף בזרמי האוקיינוס השקט.

#BREAKING: “Castaway Tim” and his loyal dog, Bella rescued yesterday after being stranded two months at sea.



Surviving on rainwater and raw fish, Tim Shaddock and his pup are receiving care, after a fishing trawler came across their crippled catamaran.@9NewsAUS #GoodNews: pic.twitter.com/P7ebCWVIfZ