משפחה של תיירים הדהימו את חיל הים הקולומביאני לאחר שנמצאו משוטטים בג'ונגלים במשך יותר מחודש. בני המשפחה, הכוללים אם (40) ושלושת ילדיה (10, 12 ו-14), נמצאו על ידי בני שבט הסקויאה, לאחר שאלו חצו את הגבול בין קולומביה לפרו.

בני המשפחה הועברו לידי כוחות הצי הקולומביאני, לאחר שעקבו אחר תוואי נהר הפוטומאי במשך 34 ימים עד הצליחו ליצור קשר עם ציוויליזציה. הגנרל סרחיו אפלרדו סרנו, מפקד חיל בדרום קולומביה, סיפר כי המשפחה, שמוצאה טרם התברר, נראו לאחרונה ב-19 לדצמבר כאשר נסעו לבקר את אבי המשפחה המתגורר באזור. הקצין הוסיף כי לאורך התקופה הזו, בני המשפחה שרדו על ידי אכילת פטל.

Mum and three kids lost in jungle for 34 days are found in different country https://t.co/geId4ACVZk pic.twitter.com/XFqPic4BR9 — SLYOU Magazine (@SlyouMagazine) January 27, 2020

האם וילדיה פונו לבי"ח מקומי, שם הם אובחנו עם פציעות קלות ותת תזונה. בזמן האשפוז, האם נתנה לכלי התקשורת הצצה אל התקופה הקשה ואמרה: "לא החזקנו מעמד חצי שעה בלי לשתות מים. היינו חייבים לשתות כל הזמן, אחרת היינו מתעלפים או פשוט לא מסוגלים ללכת".

גורמים בביה"ח התייחסו לפרשה ואמרו כי נכון לעכשיו, מצבם של בני המשפחה יציב. כמו כן, הם מקווים כי לא יתגלו סיבוכים נוספים וניתן יהיה לשחרר אותם בזמן הקרוב. בימים האחרונים, האם ושלושת ילדיה אוחדו עם האב.