יותר משבוע חלף מאז היעלמותה של אנה וולש וכעת, נרשמה תפנית בלתי צפויה בחקירה. רשויות החוק בצפון ארה"ב עצרו את בריאן וולש, בעלה של סוכנת הנדל"ן הנעדרת, בחשד למעורבות בהיעלמותה. משרד התובע במחוז נורפולק, מסצ'וסטס, פרסם אתמול שהחשוד מואשם כי הטעה את חוקרי המשטרה במשך שבוע שלם. כמו כן, מכוניתו הוחרמה וככל הנראה תשמש כראיה נגדו.

אנה וולש, אם ל-3 מהעיירה קוהסט, נראתה בפעם האחרונה בשעות הבוקר המוקדמות של ה-1 בינואר. בשעה 04:00 לפנות בוקר, וולש עלתה על הסעה לנמל התעופה הבינלאומי "לוגאן" בבוסטון, בדרכה לטיסה לוושינגטון DC. אולם, היא מעולם לא הגיעה לטיסה ומאז אבדו עקבותיה. כעת, מתברר שלבעלה יש רקע פלילי.

ONLY 5 Investigates cameras were there as Brian Walshe was taken into custody and led into the Cohasset Police Department in handcuffs. #AnaWalshe #missingperson #Massachusetts pic.twitter.com/ZOrxgu3bdi