גבר בן 23 מנאשוויל, טנסי, נעצר בחשד שהכה את בת זוגו לשעבר עד מוות. ברייסן ריברס מואשם ברצח של לורן ג'והנסון (22), במקור מהעיר בילוקסי, מיסיסיפי, אותו הוא ביצע זמן קצר אחרי ששוחרר ממעצר בערבות של 150 אלף דולר. כעת אביה של הקורבן מטיח האשמות ברשויות החוק במדינת טנסי ואומר שבית המשפט לא עשה מספיק כדי להגן על בתו.

"אני ישבתי בבית המשפט בנאשוויל ואמרתי שאם הוא ישוחרר, הוא יהרוג אותה", אמר לאנס ג'והנסון, אביה של לורן. "הוא תקף אותה בעבר. הוא כל הזמן היה רב איתה ובסופו של דבר, גם היה מכה אותה. פעם אחר פעם היינו מרחיקים אותה ממנו והוא כל הזמן היה מוצא דרך נכלולית להזדחל אליה בחזרה".

Bricen Rivers, 23, of Mississippi has been charged with murder after he a fled a Gulfport cemetery where police found the body of his ex-girlfriend, Lauren Johansen, 22, mutilated & wrapped in a sheet inside a car Rivers evaded police for hours until his capture after a manhunt pic.twitter.com/8YMZgO1sQX

ריברס נעצר בדצמבר האחרון והואשם בעבירות תקיפה וכליאה בניגוד לחוק. על פי החשד, בן ה-23 הכה את לורן והחזיק אותה בניגוד לרצונה בזמן שהם היו בנופש בעיר נאשוויל. הוא הוחזק במעצר במשך 7 חודשים בערבות של 250 אלף דולר. אולם, עורך דינו הצליח להוריד את סכום הערבות ל-150 אלף דולר וריברס שוחרר זמן קצר לאחר מכן. הוא היה אמור להתקין אזיק אלקטרוני על רגלו מיד אחרי שיצא מבית המעצר, כתנאי לשחרורו בערבות, אבל זה מעולם לא קרה. במקום זה, הוא נעלם.

בני משפחתה של לורן חשדו שמשהו עלה בגורלה כבר מאמצע השבוע שעבר, אז היא הפסיקה לענות לשיחות טלפון והודעות. אחותה הקטנה אז סיפרה להוריה שהיא הלכה לבקר אותה בדירתה ומצאה את הדלת פתוחה, בלי שום סימן ללורן. מעבר לזה, היא ציינה שמישהו שבר את מצלמות האבטחה שהותקנו במקום. בבוקר שלמחרת, לאנס ג'והנסון דיווח למשטרת בילקוסי שבתו נעדרת.

ביום רביעי שעבר, בשעות הצהריים, גופתה של לורן נמצאה ללא רוח חיים במכוניתה בבית הקברות "וולף ריבר", הסמוך לעיר גולפפּורט (Gulfport), מיסיסיפי. גורמים המעורים בפרטי הפרשה סיפרו שהיא הייתה שרועה במושב האחורי, עטופה בסדינים ומכוסה בשקיות זבל. ריברס נמצא גם הוא בזירה, אך נמלט ליערות הסמוכים זמן קצר אחרי ששוטרים הופיעו במקום. הוא נתפס אחרי מצוד רגלי שנמשך כ-9 שעות, וכלל עשרות שוטרים, מפעילי רחפנים, מסוקים ויחידת כלבני גישוש.

DV detectives today arrested Bricen Rivers, 23, of Miss., today after he brutally beat his 22-year-old girlfriend while on vacation in Nashville. She called her family afraid Rivers may kill her. She was taken to Vandy with severe injuries. He is being held on $251,000 bond. pic.twitter.com/bWI2p62W1H