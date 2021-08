אזהרה: התוכן עלול להיות קשה לצפייה עבור חלק מהקוראים

דיווחים על הזוועות שהתחוללו במהלך טיסות החילוץ משדה התעופה בקאבול, אפגניסטן, ממשיכים לזרום בכלי התקשורת ברחבי העולם. בשעות האחרונות, סרטון מזעזע במיוחד הפך לוויראלי ברשתות החברתיות ובו אפשר לראות את מה שנראה כמו אדם שנתקע בגלגלי הנחיתה של אחד ממטוסי החילוץ, בזמן שכלי התעופה נמצא בגובה אלפי מטרים מעל פני האדמה.

בסרטון, שצולם ככל הנראה מאחד החלונות של המטוס, אפשר לראות את פלג גופו התחתון של אדם מטלטל ללא רוח חיים ברוחות העוצמתיות. נטען כי מדובר באפגני שניסה לעלות בכוח על מטוס החילוץ, נתקע מחוץ למטוס לפני ההמראה ונהרג זמן קצר לאחר מכן.

BIG BREAKING: This shocking video is still unverified but is claimed to be showing one of the Afghan refugees who grabbed the landing gear of USAF's C-17A yesterday to flee #Afghanistan now ruled by #Taliban. Truly HEARTBREAKING#Kabul #KabulHasFallen #kabulairport pic.twitter.com/DKleV4wFPo — | shadowbanned for life (@krishnajindal07) August 17, 2021

חשוב לציין שנכון לשעה זו אף גורם רשמי לא אישר את התיעוד המצמרר. אף על פי כן, גורמים צבאיים אישרו שאחד ממטוסי החילוץ שהמריאו מקאבול ביום שני נאלץ לבצע נחיתת חירום במדינה שכנה בעקבות תקלה באמצעי הנחיתה שלו.

דן למות', כתב הוושינגטון פוסט, דיווח מוקדם יותר היום שצוות התעופה של מטוס מסוג C-17 מצא באחת מחופות גלגלי הנחיתה שרידי גופה. "לא ברור כרגע אם מדובר באותו מטוס שתועד ממריא מקאבול וממנו נפלו אל מותם שני אפגנים", ציין הכתב. "למרות זאת, האפשרות הזאת בהחלט מתקבלת על הדעת".

"אני עומד מאחורי ההחלטה"

מאז השתלטות הטאליבן על הממשל האפגני ונסיגתם של האמריקאים מהמדינה, רבים ביקרו את ג'ו ביידן, נשיא ארה"ב, על המהלך החד צדדי. ביידן דיבר אמש על השתלשלות האירועים בבית הלבן והשיב לביקורת נגדו. "אני עומד מאחורי ההחלטה", אמר ביידן. "אין זמן טוב לנסיגה של כוחות אמריקנים. צבא אפגניסטן נכנע ולא מוכן להילחם, צבא ארה"ב לא צריך להילחם במקומו".

Scenes of panic and chaos played out at the airport in Kabul as crowds of people desperate to escape Afghanistan rushed onto the tarmac.



Some clung to the sides of planes, even as one taxied down the runway, in a bid to flee the Taliban.https://t.co/pAgoGW7tos pic.twitter.com/4YGQd2iEzk — The New York Times (@nytimes) August 16, 2021

ג'ון קירבי, דובר הפנטגון, הגיב מאז לסרטונים המזעזעים משדה התעופה בקאבול וטען ששום דבר לא הכין אותם למה שקרה באותו יום גורלי. "התכוננו להתמודדות לא פשוטה בעזיבה", ציין הדובר. "למרות זאת, תמונות כאלו הן משהו שאף אחד לא יכול היה לחזות".