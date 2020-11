וטרגדיה בברזיל: זוג ותינוק בן 7 חודשים נמחצו למוות על ידי מפולת סלעים מצוק שהיו תחתיו. התינוק חולץ בחיים מתחת לגופת אימו שניסתה להציל אותו, אך מת מפצעיו זמן קצר לאחר מכן בדרכו לבית החולים.

התאונה הנוראית קרתה ביום שלישי האחרון, בזמן שהוגו פריירה ובת זוגו סטלה סואזה ביקרו בחוף פיפה הפופולרי שבברזיל. לפתע החלק הקדמי של המצוק, בגובה 60 מטר, התמוטט וקרס מעליהם. האם עוד הספיקה באינסטינקט לנסות לגונן בגופה על התינוק ונמצאה ללא רוח חיים על ידי המקומיים, כשהיא מחבקת אותו.

#FalaTV - Falésia desaba e mata soterrados pai, mãe, filho de 1 ano e cachorro. Foi na Praia da Pipa em Tibau do Sul no Rio Grande do Norte. pic.twitter.com/rrXSbhw4Cq — FalaTV.org (@FalaTVoficial) November 17, 2020

עדי ראייה שהיו במקום סיפרו שהמשפחה ישבה בבסיס אותו צוק שנפל. בנוסף אליהם, גם הכלב המשפחתי, בריסה, נהרג. איגור קהאטנו סיפר לכלי התקשורת המקומיים: "חפרנו וחפרנו עד שמצאנו את האב, לאחר מכן מצאנו גם את האמא והבן. היא חיבקה את התינוק, נראה שבאופן אינסטינקטיבי היא ניסתה להגן עליו. הפציעות של ההורים היו חמורות מאוד, כנראה כי ספגו את עיקר כובד הצוק שנפל". איגור סיפר גם שכאשר הוציאו את התינוק הוא עדיין נשם ורופא באזור ניסה להחיות אותו, אך לא ניתן היה להצילו.

בסרטונים מהזירה שצולמו כמה רגעים לאחר הנפילה אפשר לראות כמה עשרות אנשים מנסים לחפור בידיהם ומשתמשים במקלות עץ כדי לנסות להגיע לקורבנות.

Falésia desaba em praia de Pipa (RN) e mata ao menos três pessoas



Um deslizamento de uma falésia em uma praia em Pipa, em Tibau do Sul, litoral sul do Rio Grande do Norte, causou a morte de três pessoas nesta manhã; A PM confirmou que as vítimas eram todas da mesma família pic.twitter.com/Ygeu27XeLh — UOL Notícias (@UOLNoticias) November 17, 2020

דייג מקומי סיפר על האירוע: "נולדתי וגדלתי פה וזה קורה כל הזמן, אנחנו רואים איך הים לאט לאט הורס את הצוק. כשאנחנו רואים תיירים יושבים למרגלותיו אנחנו מזהירים אותם וקוראים להם לעזוב בגלל שאנחנו יודעים כמה זה מסוכן".

גורמים רשמיים סיפרו לכלי תקשורת כי התמרורים המזהירים את התיירים במקום נשטפים דרך קבע ע"י הגאות: "ככל שהמים פוגעים בצוק, הבסיס שלו נפגע, מה שהופך את החלק העליון שלו לשברירי יותר. זה עניין די נפוץ שחלקים מהסלע משתחררים".

הוגו פריירה | צילום: פייסבוק @Hugo Mendes Pereira הוגו פריירה | צילום: פייסבוק @Hugo Mendes Pereira

תושבים מקומיים ששמעו על הבשורה הוכו בהלם לאחר שגילו שהוגו הוא בין ההרוגים. למרות שהיה תייר, הוא נחשב למוכר לאחר שהתחיל לעבוד כמנהל מלון קרוב לחוף, השתקע באזור והתחיל את חייו עם משפחתו המתרחבת.

עוד לפני שהכיר את זוגתו, הוגו ניצל את שנת 2017 כדי לטייל יחד עם כלבו ברחבי המדינה עם קרוואן. מנהל המלון תיאר אותו בתור איש מיוחד: "הוגו היה אדם יוצא מגדר הרגיל , תמיד עם חיוך על פניו, מצב רוח טוב והיה מאושר מזה שהפך לאבא. הוא היה אדם משפחתי מאוד שאהב חיות וטבע. נחרדנו כששמענו ואנחנו לא מבינים למה זה קרה".