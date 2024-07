מסיבת יום הולדת במדינת קנטקי נגמרה בטרגדיה, לאחר שעבריין מין מורשע הופיע במקום והחל לירות באורחים. התקרית אירעה בעיר פלורנס, ביום שבת האחרון, בסביבות השעה 02:50, אז צ'ייס גרייבי (21) ירה למוות בארבעה בני אדם ופצע עוד שלושה.

ג'ף מלורי, מפקד תחנת המשטרה בפלורנס, התייחס לתקרית בהודעה לעיתונות ואמר שצ'ייס הופיע במסיבה ללא הזמנה ופתח באש אל עבר כולם. "כששוטרים הגיעו למקום, הם עדיין שמעו את היריות ואפשר היה לראות את הקורבנות בבית", ציין קצין המשטרה. "האורחים אז אמרו שהחשוד נמלט מהזירה ונפתח אחריו מרדף".

Kentucky convicted felon kills 4, injures 3 at birthday party before fatally shooting himself https://t.co/A4sNA13Gy6 pic.twitter.com/BGch1yjaMK