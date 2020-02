סין: עיתונאי עצמאי נעדר מאז יום חמישי האחרון. מקורביו של צ'ן קישי, פעיל זכויות אדם ועיתונאי שמסקר את התפרצות וירוס הקורונה הקטלני, לא הצליחו ליצור איתו קשר כבר יותר מ-48 שעות. לאחרונה, הם התייחסו להיעלמותו המסתורית ברשת והביעו חשש כי הרשויות העלימו אותו בגלל שגרם להן להיראות רע.

קישי פרסם בחשבונות המדיה החברתית שלו מספר תמונות וסרטונים, בהם הוא מסייר ברחובות ווהאן, מוקד ההתפרצות, ומתעד כיצד השלטונות הסינים לא מצליחים להתמודד עם המגפה – ממחסור בציוד מגן (מסכות פנים, חליפות בידוד או משקפי מגן) ועד למחסור בכוחות הרפואה ובערכות זיהוי של המחלה. במקביל, קישי טען כי החל לקבל הודעות מאיימות מגורמים שונים, כולל המשטרה ומשרד המשפטים.

"משרד המשפטים התקשר אליי בשנית", סיפר קישי בסרטון שהעלה לרשת. "גם פקידים מתחנת משטרת קינגדאו התקשרו אליי. הם שאלו אותי איפה אני נמצא ודרשו ממני לשתף פעולה עם החקירה שלהם". העיתונאי הסיני הוסיף כי הפקידים אפילו יצרו קשר עם הוריו.

בהמשך הסרטון, קישי הוסיף כי מאז שהחל לתעד את המצב ברחובות העיר הוא החל לחשוש לחייו. "אני מפוחד", אמר קישי למצלמה. "הנגיף נמצא מולי ומאחורי עומדים כוחות המשטרה המקומיים". למרות זאת, הוא הבטיח לסקר את המצב כל עוד הוא מסוגל. כעת, דווח שאבדו עקבותיו.

Chen Qiushi: A citizen journalist on the frontline of the Wuhan coronavirus outbreak https://t.co/U4txBx3tx7 https://t.co/81GudJIQc8 pic.twitter.com/0Ef1AoGxYG