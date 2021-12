מושל קולורדו ג'ארד פוליס החליט אתמול (חמישי) לקצר את עונשו של נהג משאית שהורשע באחריות לתאונת שרשרת קטלנית שהסתיימה במותם של ארבעה בני אדם לפני כשלוש שנים. רוגל אגילרה-מדרוס אמור היה לבלות את שארית חייו מאחורי סורג ובריח אחרי שנגזרו עליו לא פחות מ-110 שנות מאסר - אך בזכות ההחלטה של פוליס עונשו קוצר ל-10 שנים בלבד.

התאונה שבה היה מעורב אגילרה-מדרוס, מהגר מקובה, התרחשה באפריל 2019. הוא דהר עם משאיתו, פגע במכוניות שהאטו וגרם נזק ל-24 מהן. לדבריו, הבלמים לא עבדו. בבדיקות שנערכו לו ארחי התאונה לא נמצאו בדמו שאריות סמים או אלכוהול.

הוא הורשע ב-42 סעיפי אישום שכללו הריגה ותקיפה מדרגה ראשונה. בשל חוקי המדינה, השופט נאלץ לגזור על אגילרה-מדרוס את העונש המינימלי - 110 שנות מאסר.

22-year-old Cuban immigrant Rogel Lazaro Aguilera-Mederos lost control of his semi-truck and unintentionally killed 4 people gets 110 YEARS in prison. #rogelaguilera pic.twitter.com/inZarD3PZS