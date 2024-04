פנסיונר ממדינת אוהיו, ארה"ב, נעצר והואשם ברצח לאחר שירה למוות בנהגת אוּבּר שנשלחה לביתו כדי לאסוף חבילה. ב-25 במרץ, ויליאם ברוק (81) הזעיק כוחות רפואה ומשטרה לביתו בעיר סאות' צ'ארלסטון בעקבות המקרה. לטענתו, הוא ירה בנהגת, לוליטה הול (61), אחרי שהיא ניסתה לשדוד אותו. היא פונתה במצב אנוש לבית החולים, שם כל שנותר לעשות היה לקבוע את מותה.

לפי ממצאי החקירה, ברוק היה קורבן של ניסיון הונאה מוקדם יותר באותו יום. בן ה-81 קיבל בשעות הבוקר שיחות טלפון מאדם שהזדהה כאיש חוק שעובד בבית משפט. האיש אמר לברוק שהוא חייב לשלם ערבות על סך 12 אלף דולר עבור "קרוב משפחה שלו שנמצא במעצר". כשברוק סירב, האיש איים לרצוח אותו ואת בן משפחתו אם לא יקבל את הכסף.

An 81-year-old Ohio man has been charged in the fatal shooting of 61-year-old Uber driver, Loletha Hall.



William Brock had gotten a call from a scammer before the incident and believed Loletha Hall was trying to scam him.



