גבר בשנות ה-30 לחייו מת מוות אכזרי במתקן מעצר באלבמה, אחרי ששוטרים הכניסו אותו למקפיא ונטשו אותו בפנים למשך שעות. אנתוני "טוני" מיטשל (33) נעצר ב-12 בינואר בתום עימות עם שוטרים מקומיים במהלכו הוא פתח עליהם באש. גורמים המעורים בפרטי המקרה סיפרו שאחד מבני משפחתו הזעיקו את הרשויות לביתו לאחר שלא הצליחו ליצור איתו קשר, וחששו שהוא יפגע בעצמו.

מיטשל התמודד עם הפרעה נפשית והתמכרות לסמים, ושוטרים מצאו בביתו הרואין וקריסטל מת'. לטענת בני משפחתו, מיטשל עבר מסכת התעללות מצד שוטרים במתקן המעצר ובשלב מסוים, נקשר לכיסא והוכנס למקפיא. הוא הוצא משם כעבור כמה שעות כשהוא לא מגיב. בן ה-33 הובהל לבית החולים ללא דופק, שם כל שנותר לרופאים לעשות היה לקבוע את מותו.

