המשפיענית סמיה סילבה בת ה-21 נורתה למוות על ידי חמושים רכובים על אופנוע, שרדפו אחריה כשעזבה מועדון בתרזינה שבברזיל, כך דיווח היום (שלישי) העיתון הבריטי The Sun. בשעה שיצאה סילבה מהמועדון הברזילאי עם שניים מחבריה, ירו החמושים לעברה לפחות שש יריות.

סילבה קרסה במקום, כפי שמסרה המשטרה – שחסמה את זירת הפשע, ופרמדיקים שהגיעו כעבור מספר דקות אישרו את מותה. אף אחד מהחברים שעמם יצאה מהמועדון לא נפגע. שוטרים פועלים כעת לזהות את היורים ולבסס את המניע לרצח, על רקע ספקולציות שונות כי ייתכן שהיה לו קשר לסכסוך כנופיות.

No final da tarde deste domingo (1º), a blogueira Samya Silva foi vítima de um homicídio na zona leste de Teresina. Enquanto pilotava sua moto na Avenida João XXIII, no bairro São João, Samya foi perseguida e executada a tiros. pic.twitter.com/5HjynDJFm4 — RlagosAOVIVO (@rlagosaovivo) October 2, 2023

על פי דיווחים, המשפיענית צולמה פעם אחת רוקדת לצלילי מוזיקה עם חברים, בעודה מסמנת עם היד את הספרה 3, המזוהה עם ראשי התיבות של ארגון הפשע הגדול ביותר בברזיל, ה-PPC (Primeiro Comando da Capital). הארגון הוקם על ידי אסירים בסאו פאולו בשנות ה-90. כיום מונה כ-30 אלף חברים ברחבי ברזיל ובמדינות השכנות לה. חלק קטן מהפעילויות הפליליות שעל פי דיווחים הארגון מעורב בו הן התנקשויות, בריחות מהכלא ומהומות בתוכו, סחר בסמים ושוד בנקים.

שעה לפני מותה, פרסמה סילבה בחשבון האינסטגרם שלה סרטון, שבו תיעדה את עצמה צוחקת על מזג האוויר החם במדינה. זמן קצר קודם לכן, פרסמה סרטון אחר, מתוך מועדון, וכתבה: "אני לא יודעת למה השיר הזה מזכיר לי אותך, אמא". היא הותירה אחריה בן.

