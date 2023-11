נשיא צ'צ'ניה רמזן קדירוב מינה את בנו בן ה-15, אדם קדירוב, לראש שירות הביטחון שלו. המצביא הצ'צ'ני מינה למשרה החשובה את בנו, תלמיד בי"ס, שבועות ספורים לאחר שהוא הכה אסיר אוקראיני – ובאישור אביו, כך לפי דיווחים בחו"ל.

כראש שירות הביטחון יגן אדם, אחד מ-14 ילדיו של קדירוב (הפוליגמי) משלוש נשים שונות, על אביו בן ה-47. זאת, בנוסף לפקידים ואנשי VIP כאלה ואחרים. במקביל, הוא יפקח על מאות אנשי אבטחה.

View this post on Instagram A post shared by Adam Kadyrov (@adam_benoevsky_k13)

קדירוב הבן תקף כאמור אסיר אוקראיני לאחרונה. אירוע שהתגלה לאחר שאביו, בעל בריתו של פוטין, פרסם תיעוד של התקיפה והתגאה במעשי בנו, כשכתב כי "הוא עשה את זה טוב, הוא התנהג כמו גבר אמיתי". קורבן התקיפה, בן 19, הואשם בשריפת קוראן בוולגוגרד שברוסיה.

לאחר התקיפה, העניק קדירוב מדליה של "גיבור צ'צ'ניה" לבנו. זאת, בשעה שרשויות אכיפת החוק הרוסיות לא נקטו בפעולות, נגדם או נגד התקיפה.

Ramzan Kadyrov published a video of his son Adam beating Nikita Zhuravel, who was accused of burning the Koran, in a pre-trial detention center.



"There are still disputes online about the fact of Adam Kadyrov's beating of Holy Quran burner Nikita Zhuravel, an accomplice of the… pic.twitter.com/MfAEn84OHd — NEXTA (@nexta_tv) September 25, 2023

מספר שרים צ'צ'נים בירכו את בנו של קדירוב על המינוי החדש והתמוה. ביניהם, השר למדיניות לאומית, אחמד דודייב, שאמר: "אני מברך בכנות את אדם קדירוב, על מינויו לתפקיד חשוב בשירות הביטחון של ראש הרפובליקה הצ'צ'נית". הדברים הצטרפו לברכות של שר הבריאות במדינה, אדם אלחאנוב, שמסר כי "לאדם קדירוב, למרות שהוא צעיר בשנים, יש כבר ניסיון מעשי עשיר. אבל הכי חשוב, יש לו רוח חזקה של לוחם אמיתי ואמיץ".

המינוי של קדירוב הבן מגיע אחרי שבחודש שעבר, מונתה אחותו הגדולה, איישאט בת ה-24, לסגניתו של אביה. זאת, לאחר שכיהנה כשרת התרבות. בימים אלה לקדירוב יש חמישה סגנים, כולם קרובי משפחתו ברפובליקה הרוסית, שגודלה קרוב לשל ויילס, חלק מהממלכה המאוחדת בבריטניה. שם ובארה"ב, הטילו סנקציות על קדירוב האב, שהואשם בראש ממשל המעורב בפעילויות פליליות שונות כמו מאסר בלתי חוקי, עינויים, מילת נשים והוצאות להורג ללא משפט, בין היתר, של להט"בים. הרופא לשעבר של קדירוב, אלחן סולימנוב, למשל, שהואשם על ידי קדירוב בהרעלה, נעלם לאחרונה כשברקע דיווחים כי נרצח.

Chechnya's Health Minister specified that 15-year-old Adam Kadyrov had been appointed head of the security service of the republic's head of state



Chechen Health Minister Adam Alkhanov said that Adam Kadyrov, despite his age, "already has a wealth of practical experience."



ℹ️… pic.twitter.com/SwU93kpZ2t — NEXTA (@nexta_tv) November 5, 2023