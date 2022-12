מנהיג כת מורמונית קיצונית חשוד שביצע עברות מין נגד המאמינות שלה, ואפילו בתו הקטנה. סמואל רפילי בייטמן (46) נעצר עוד בחודש אוגוסט בחשד להתעללות בקטינות ומאז, הואשם גם בשיבוש הליכי חקירה. כעת, פורסמו ממצאים חדשים מחקירה שנוהלה על ידי ה-FBI – ובה עדויות קשות על האיש שכינה את עצמו "נביא" וגם "הקול של אלוהים".

בייטמן נעצר על ידי רשויות מדינת אריזונה בחודש אוגוסט, לאחר ששוטרים זיהו אותו נוסע בצפון המדינה עם רכבו ונגרר. בדו"ח המעצר צוין שקצינים החליטו לעצור אותו לאחר שזיהו אצבעות קטנות מציצות מהרווחים בדלת האחורית של הנגרר. כשהורו לו לפתוח אותה, השוטרים נחרדו לגלות 3 ילדות בפנים – כולן בין הגילים 11-14. בינתיים, בייטמן נסע במכוניתו עם עוד שתי נשים ושתי נערות מתחת לגיל 15.

According to accounts detailed in a federal court document, Samuel Bateman began gathering young women, and then girls, and then the adult wives of his male followers as his own wives - and later directed and participated in group sex acts with them.https://t.co/UbDFX0xqTF