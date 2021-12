משטרת העיר שארלוט בצפון קרוליינה, ארה"ב, מבקשת את עזרת הציבור בזיהוי חוטף וחטופה שתועדו בסרטון מצמרר במצלמת אבטחה ביתית.

לפי יחידת הרצח ונעדרים של שארלוט, הצילום המצמרר תועד ב-15.12 בשעה 3 לפנות בוקר. שוטר הגיב ב-07:20 בבוקר לקריאה של תושב רחוב דריפטווד דרייב, שסיפר כי מצלמת האבטחה שלו, הממוקמת מחוץ לדלת הראשית, תיעדה במהלך הלילה אישה צורחת לעזרה, בזמן שאדם אחר רודף אחריה, מכה אותה בחוזקה, מפיל אותה לאדמה וגורר אותה משם באלימות רבה.

Terrifying Doorbell Video Captures Moment Woman Is Attacked And Kidnapped In Charlotte, Police Say - https://t.co/vXLvRy8vXx pic.twitter.com/3qjrWNIH8k — Breaking911 (@Breaking911) December 16, 2021

המשטרה פרסמה את הסרטון לציבור ומבקשת כעת מתושבים להתייצב בתחנה הקרובה אם הם יודעים במי מדובר ויש להם פרטים נוספים. עוד דווח כי החוטף נראה במצלמה גורר את החטופה לתוך רכב הונדה כסוף.

מאות אלפים כבר צפו בסרטון, אך נכון לעכשיו המשטרה עדיין לא הצליחה לאתר את החטופה או לגלות את זהותה. במשטרה אומרים כי קיים חשש כבד לחייה מאחר ונראה כי היא ספגה פציעות קשות הדורשות טיפול רפואי.