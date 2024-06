"ראיתי זוועות שאי-אפשר להעלות על הדעת בזמן שהייתי ב-731. הייתי חייב לדבר על זה – למען הילדים, הנכדים והנינים שלי": חייל לשעבר בצבא היפני הקיסרי שבר שתיקה אחרי יותר מ-70 שנות וחשף את הדברים האיומים שראה בזמן שהוצב במנצ'וריה, צפון-מזרח סין, במתקן צבאי שהוגדר על ידי רבים בתור "האושוויץ של יפן".

הִידֵאו שימיצוּ, כיום בן 93, סיפר בריאיון כי הוא נשלח לעיר חַרְבִּין כשהיה צוער בן 14. הוא הובא למחנה סודי שפעל תחת מסווה של מנסרה ומתקן לטיהור מים. אולם, בפועל הצבא היפני הקיסרי ערך במקום ניסויים אכזריים בבני אדם – כולל בין היתר שבויי מלחמה, נשים בהיריון ואפילו ילדים.

Wretched Hive of Scum and Villainy (WHSV): June 22 Shirō Ishii Japanese army medical officer & microbiologist Surgeon General Shirō Ishii was a Japanese war criminal, who was the director of Unit 731, a biological warfare unit of the Imperial Japanese Army. ☠️ pic.twitter.com/3EI4cb64RR

המקום פעל בין השנים 1945-1936, תחת פיקודו של שירו אישיאי – שתואר בתור ה"יוזף מנגלה של צבא יפן". קציני רפואה ומומחים אחרים ערכו במקום ניתוחים במטופלים בהכרה מלאה, גרמו להם לכוויות קור, חשפו אותם למחלות מין ומחלות מדבקות אחרות, קטעו להם את הגפיים, קצרו את איבריהם הפנימיים והתעללו בהם באכזריות איומה. עד היום לא ברור בדיוק כמה אנשים נספו ונרצחו כתוצאה מפועלה של יחידה 731, אולם ההערכה היא שמניין הקורבנות במחנה עצמו עומד על 10,000 לפחות – ומספר האנשים שמתו כתוצאה מניסויים שהיחידה ערכה בנשקים ביולוגיים מוערך ב-300 אלף.

שימיצו סיפר בריאיון לאתר החדשות היפני The Asahi Shimbun כי הצורך שלו לדבר על הזיכרונות הקשים מהמחנה עלו בעקבות ביקור שלו ושל רעייתו במוזיאון מלחמה בשנת 2015. לדבריו, הוא ראה לפתע בין התמונות תיעוד של שרידי הבניין הראשי של "מפעל טיהור המים" במחנה. באותו רגע הוא סיפר לאשתו על כל הדברים הנוראיים שראה בזמן שירותו ביחידה 731.

"היינו קוראים להם, לאסירים, 'מארוטס' (בולי עץ). כל כך הרבה מהם מתו שם. עשינו אפילו ניתוחים על חיילים יפנים", טען שימיצו. "לאורך השנים תהיתי למה לכל הרוחות יחידה 731 עשתה כל כך הרבה דברים נוראיים".

Unimaginable horrors in Japan's WW2 human experiment unit... I had to speak out for the sake of my children: Vet, 93, describes jars full of human bodies at notorious Unit 731 where POWs were dissected ALIVE and infected with plague https://t.co/SLfxxMtPGM pic.twitter.com/Q0iH1tG7s9