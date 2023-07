משטרת דייטונה ביץ', פלורידה, פתחה בחקירה נגד אחד הקצינים שלה לאחר שהתברר שזה "הכניס את בנו למעצר" בגלל שברח לו קקי בתחתונים. סגן מייקל שונברוד נחקר על ידי ממוניו לאחר שהעובדת הסוציאלית של התחנה הקליטה את אחת השיחות ביניהם, בה הוא טען שסגר את בן ה-3 בתא מעצר כדי ללמד אותו לקח.

סגן שונברוד טען במהלך השיחה שהתקרית אירעה בחודש אוקטובר של השנה שעברה, אז הוא ורעייתו – שעובדת גם היא בתחנת המשטרה כבלשית – התקשו לגמול את הפעוט מחיתולים. לדבריו, הוא הכניס את בן ה-3 למעצר יום אחרי יום ובפעם השנייה, אפילו אזק אותו.

Potty-training by cop: Daytona cop Lt. Michael Schoenbrod handcuffed and jailed a toddler for pooping his pants on 2 occasions. What happens after 3 strikes?https://t.co/5X1Cv9VRki pic.twitter.com/MF3iF8zMd8