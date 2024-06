רשויות החוק בריו דה ז'נרו, ברזיל, פתחו במרדף אחר תושבת העיר בחשד לרצח, אחרי שגופת בן זוגה נמצאה בדירתם במצב של ריקבון מתקדם. לפי ההערכות, ג'וליה קת'רמול הרעילה את החבר שלה, לואיז אורמונד, לפני שאספה את חפציה ונמלטה מהמקום. כמה ימים לפני שמצאו את הגווייה, השניים תועדו מתנשקים במעלית של הבניין.

ג'וליה ולואיז צולמו במעלית ב-17 במאי. היא החזיקה בקבוק בירה בזמן שהוא אחז בידו צלחת עטופה בניילון נצמד. גורמים המעורים בפרטי החקירה סבורים כי על הצלחת היה בריגדרו (קינוח שוקולד ברזילאי) מורעל. אורמונד נמצא בדירתו שלושה ימים מאוחר יותר ללא רוח חיים.

As investigações indicam que o empresário morre envenenado por um Brigadeirão



A suspeita do crime, Júlia Andrade Cathermol está foragida!



O corpo foi encontrado em estado avançado de decomposição, no apartamento dele



Imagens mostram que ele viveu normalmente no apartamento pic.twitter.com/IrJpX9z9Mc