רשויות האכיפה האמריקאיות סורקות את סביבת העיירה קורניליוס, קרוליינה הצפונית, אחר ילדה בת 11 שנעלמה באורח מסתורי לפני כמעט חודש. מדלינה קוג'וקרי נראה בפעם האחרונה ב-21 בנובמבר, כשהיא יורדת מהסעה של ביה"ס עם חולצה עליה כתוב: " I can change the world with love". למרות זאת, אמה דיווחה על היעלמותה רק ביום חמישי בשבוע שעבר.

דיאנה קוג'וקרי (37) וכריסטופר פאלמיטר (60), אביה החורג של הילדה, נעצרו בחשד למעורבות בפרשת ההיעלמות. טרם הותר לפרסם ממצאים משלבי החקירה הראשוניים, אולם דווח שבוצעו חפירות בחצר האחורית של ביתם והחיפושים אחר הילדה הורחבו לאגם קורניליוס – הסמוך למקום המגורים של הילדה.

Footage of Madalina Cojocari exiting the bus on November 21, 2022. This was the last time she was seen by an outside source. #MissingChild pic.twitter.com/4GOl2UVE0v — Rose (@901Lulu) December 21, 2022

#MadalinaCojocari | The fact the mother has hindered the investigation is heartbreaking. Is her daughter, what’s wrong with people? Where is Madalina? This people are at fault. I call BS that they don’t know where she is. This people needs to rot in jail. #FindMadalina pic.twitter.com/Drm5S6CO4M — L̤̮E̤̮G̤̮️C̤̮Y̤̮ (@iamlegacy23) December 20, 2022

אמה ואביה החורג של הילדה הובאו למעצר לאחר שדיווחו על היעלמותה רק ביום חמישי האחרון – שלושה שבועות אחרי שנראתה לאחרונה. קווינטין ויליאמס, סוכן FBI לשעבר, הגיב לפרשה המטרידה בריאיון לערוץ החדשות WCNC והעריך שבני הזוג חשודים בשלב הזה, מאחר ולקח להם 22 יום ליצור קשר עם הרשויות.

"היית מצפה שהם יצרו קשר עם המשטרה תוך כמה ימים לכל היותר, כי צוות ההנהלה של בית הספר מחויב לדווח להורים אם הילד שלהם נעדר", אמר. "בעידן המודרני, הורים מקבלים ישר הודעה אם הילד שלהם פספס יום לימודים אחד. מהבחינה הזאת, אני משוכנע שהם ידעו שמדלינה לא הגיעה לביה"ס".

#MadalinaCojocari | Where is Madalina? What happened to her? To me parents know exactly what happened and where she is. The fact they don’t reported her missing speaks volumes. LE has charged them & I think they also believe they (parents) know where she is. #FindMadalina pic.twitter.com/lB3iP6ZeeL — L̤̮E̤̮G̤̮️C̤̮Y̤̮ (@iamlegacy23) December 19, 2022

הפרשה הותירה את בני הקהילה מזועזעים. אחד השכנים של בני הזוג תיאר אותם כמשפחה ששמרה מאוד על הפרטיות שלה והוסיף: "מטריד מאוד לחשוב שמשהו כזה קרה כל כך קרוב לבית שלנו".

בני הזוג הואשמו מאז באי דיווח על היעלמות קטין – עברה פלילית המוכרת גם בתור "חוק קיילי" (על שמה של קיילי מארי אנתוני, שנעלמה ואמה, קייסי אנתוני, לא דיווחה על היעלמותה). השניים הובאו אתמול לדיון בבית המשפט ושם נקבע כי סכום שחרורם בערבות יעמוד על 200 אלף דולרים. במידה והם יורשעו בעברה המיוחסת להם, הם עלולים לרצות 12 חודשי מאסר.