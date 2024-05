צוות של ארכיאולוגים גרמנים ופולנים מצאו שרידי גופות במשכנו של אחד הפושעים הנאצים הגרועים ביותר מתקופת מלחמת העולם ה-2. התגלית נחשפה בשרידי מחנה "מאורת הזאב", בצפון-מזרח פולין, מתחת לרצפת משכנו של מפקד הלופטוואפה (הזרוע האווירית של גרמניה הנאצית) הרמן גרינג.

חוקרים הגיעו לשטחי המחנה הצבאי הנטוש כדי לבחון את החומרים ממנו בנו אותו, כך לפי כלי התקשורת בבריטניה. בשלב מסוים, הם החלו לחפור מתחת לרצפת משכנו הישן של גרינג כשלפתע, גילו גולגולת של בן אדם. המומים מהממצא המצמרר, הם המשיכו לחפור במקום ומצאו שרידים של חמישה שלדים בסך הכל – 3 מהם של אנשים בוגרים, אחד של נער או נערה והאחרון של תינוק.

A group of amateur archaeologists have found five skeletons in a house that belonged to Hermann Göring Der Spiegel reports that the half-ruined building is located on the site of Hitler's former headquarters "Wolf's Lair" in Poland. The ruins of Göring's house at the site were…

גורמים המעורים בפרטי המקרה סיפרו שחמשת השלדים נמצאו ללא כפות ידיים וללא כפות רגליים. כמו כן, הם התגלו ללא בגדים או תכשיטים. פיוטרק בנסקייביץ', אחד החוקרים באתר החפירות, סיפר שהשלד הראשון שנמצא היה מעוות באופן קיצוני – עם עמוד שדרה עקום, לסת עקומה וערובת עין חסרה. "השיניים על הלסת שלו היו שחוקות לחלוטין, מה שמעיד על כך שמדובר באדם מבוגר", ציין בנסקייביץ'.

אוקטביאן ברטוסזבסקי, חוקר נוסף שהיה באתר החפירות, סיפר לאתר החדשות הגרמני "דר שפיגל" שהתגלית הותירה את עמיתיו מזועזעים. לדבריו, השלדים נמצאו מתחת לצנרת שהונחה מתחת לרצפה ולהערכתו, האנשים הללו נקברו אחרי שכבר בנו את המשכן. "אלו שהניחו את הצינורות היו חייבים לראות את הגופות", ציין ברטוסזבסקי. "כולנו היינו המומים כשמצאנו אותם". מאז עלתה סברה כי גרינג היה מודע לכך שהגופות היו קבורות מתחת לרצפה.

המשטרה הפולנית לא מצאה שום ראייה לכך שבוצעו חפירות באזור בשנים האחרונות – מה שמחזק את הסברה שמדובר באנשים שנקברו בתקופת מלחמת העולם ה-2. כעת, בכוונת הפרקליטות הפולנית לחקור האם מדובר בקורבנות של פשעי מלחמה של הנאצים.

