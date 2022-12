17 באוקטובר, 2015. אורלנדו, פלורידה. בחור ושמו אנתוני רופר יושב בבית קפה ומחכה כבר זמן רב לחברה איתה הוא קבע לאכול ארוחת בוקר – אולם היא לא מגיעה. לילה קודם לכן היא בילתה עם חברות במועדון לילה מקומי עד שעות הלילה המאוחרות ולמרות זאת, זה מאוד יוצא דופן בשבילה לאחר. הוא מתקשר אליה שוב ושוב, אבל היא לא עונה. הוא שולח הודעות בכל אפליקציה אפשרית, אך אין תשובה. הוא מספר על כך לחברה ובעצתה, מחליט ללכת לדירה שלה כדי לבדוק שהכל בסדר.

בדרך לדירתה, רופר חולף על פני מכוניתה, מציץ פנימה ורואה במושב האחורי חבילה שהייתה אמורה להגיע עוד באותו יום למסיבת לידה של חברה אחרת. בשלב הזה הוא כבר מאוד מודאג. הוא ממהר אל דלת הכניסה לדירה ודופק עליה בחוזקה, אך אין תשובה. בלית ברירה – אחרי שלא הצליח ליצור איתה קשר בטלפון או בהודעות – הוא מתקשר למשטרה. כמה דקות לאחר מכן, קצינים מגיעים למקום ופורצים את הדלת. עם כניסתם לדירה, ריח חריף של אקונומיקה הכה בהם. עד מהרה, הם מגלים את גופתה של סשה סמסודין.

שוטרים מצאו אותה שרועה על מיטתה ומכוסה בכיסוי המיטה, במה שנראה כמו זירת אונס ורצח. הגופה הייתה ללא מכנסיים או תחתונים, והחולצה והחזייה שלה היו קרועות. כמו כן, נמצאו על גופתה חבלות באזור הזרועות, הראש ופלג הגוף התחתון – ראיה ככל הנראה לכך שהאנס הצמיד אותה בכוח למיטה בזמן התקיפה. מעבר לזה, נמצאו סימנים כחולים על צווארה ושטף דם מאסיבי בראשה. מומחים לרפואה משפטית קבעו מאוחר יותר שסיבת המוות הייתה חנק.

סשה סמסודין הייתה בת 27 במותה. היא נולדה בניו יורק בשנת 1988, אבל חיה בפלורידה רוב חייה. באותם ימים, היא הייתה סוכנת נדל"ן בחברת 407 Apartments, שם היא הוגדרה בתור "הקופידון שיעזור לכם למצוא את הדירה המושלמת". היא התגוררה בפרויקט הדירות היוקרתי Uptown Place, עם חברת שמירה שאבטחה את המקום 24/7. כמו כן, המסדרונות היו מרושתים במצלמות אבטחה ובכל דירה הותקנו מנעולים דיגיטליים משוכללים. למרות זאת, עם כל הקדמה הטכנולוגית ואמצעי הביטחון היא עדיין מצאה את עצמה קורבן של פשע מחריד.

חוקרי מז"פ ציינו שהרוצח שטף את כל הזירה באקונומיקה לפני שנמלט מהמקום ולמרות זאת, הם הצליחו למצוא רמזים שונים וראיות. הם הבחינו שמושב האסלה בשירותים היה מורם – פרט לא שגרתי בדירה של אישה צעירה – ומצאו בחלקו התחתון של הקרש טביעות אצבעות של אדם אחר. נוסף על כך, הם גילו טביעת נעל בדירה וגם שיער של אדם אחר על הגופה. בלשים שהגיעו לבניין חקרו בינתיים את המאבטח של משמרת הלילה.

