פרשת היעלמותו של טוני פרסונס, אב ל-2 בן 63 מסקוטלנד, נפתרה כמעט 6 שנים אחרי שהוא נראה בפעם האחרונה – והכל בזכות פחית של רדבול. האב יצא מביתו ב-29 בספטמבר, 2017, כדי להשתתף במרוץ אופניים שכל הכנסותיו יתרמו למחקר של מחלת הסרטן. הוא היה אמור לשוב תוך יומיים לביתו בעיר טיליקולטרי, מרכז סקוטלנד, אבל נעלם כאילו בלעה אותו האדמה. עכשיו הותר לפרסום שטוני נהרג בתאונת דרכים קטלנית, ושהאחראים למעשה ניסו לטשטש את מעשיהם.

פריצת הדרך בחקירה הגיעה בנובמבר, 2020, לאחר שבת זוגו לשעבר של אחד החשודים – שפרטי זהותה לא הותרו לפרסום – סיפרה לחוקרים מה באמת קרה. לדבריה, היא ניהלה אז מערכת יחסים עם חוואי ששמו אלכסנדר מקלר (McKellar) ובשלב מסוים שאלה אותו אם משהו שעשה בעבר עלול להשפיע עליהם בעתיד. מקלר אז הודה בפניה ש-3 שנים קודם לכן הוא דרס למוות רוכב אופניים בכביש נידח בלילה, בזמן שהיה תחת השפעת אלכוהול.

רוברט מקלר, אחיו התאום של אלכסנדר, היה ברכב בזמן שאחיו התנגש ברוכב האופניים. לפי העדויות, השניים פצעו את פרסונס באורח אנוש ונבהלו מאוד מהתקרית, אבל לא הזעיקו אמבולנס. במקום זה, הם החליטו לנטוש אותו למות בפינה נידחת ביער ומאוחר יותר, הטביעו את גופתו בביצה שמקומיים נהגו לזרוק אליה גוויות של בעלי חיים.

לאחר הווידוי של אלכסנדר, בת זוגו ביקשה שהוא ייקח אותה למקום שבו הטביעו את הגופה בביצה. שם עלה לה הרעיון לסייע למשטרה לאתר את רוכב האופניים הנעדר והיא סימנה את המקום עם פחית של רדבול. בינואר 2021, חוקרי מז"פ איתרו את גופתו של פרסונס בזכות הפחית.

אלכסנדר ורוברט הואשמו ברצח, וכפרו באשמה לאורך כל ההליכים המשפטיים. החוואי הודה שנהג שיכור באותו לילה וטען שהסתנוור מאורות של רכב חולף לפני שפגע במשהו בצד הדרך, שהתברר כרוכב אופניים. מומחים לרפואה משפטית קבעו שפרסונס נפצע קשה כל כך בתאונה, שהסיכויים שלו לשרוד שאפו ל-0. למרות זאת, לתאומים לא הייתה שום דרך לדעת את זה ובכל מקרה, הם לא הזעיקו אמבולנס לזירת התאונה וניסו להסתיר את הגופה.

