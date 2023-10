שרלוט סנה, בת ה-9 שנעלמה במהלך טיול משפחתי באזור אגם מורו שבצפון מדינת ניו יורק, אותרה לאחר יומיים של חיפושים. בהודעה של משטרת ניו יורק נמסר כי היא נמצאה "במצב בריאותי טוב", ושנעצר חשוד במעורבות בהיעלמותה. לאחר שפורסמה ביום ראשון בצוהריים "אזהרת אמבר" המתריעה על חשש לחיי ילד בשל חטיפה - המשטרה הודיעה כעת על ביטולה.

מושלת ניו יורק, קאת'י הוקול, כתבה בחשבון הטוויטר שלה לאחר הודעת המשטרה: " הבטחתי להוריה של שרלוט שנחזיר אותה. אני שמחה מאוד מהחדשות האלה".

THE AMBER ALERT has been cancelled. Charlotte has been found safe and in good health. pic.twitter.com/p8HyFB7zbP — NewYorkStatePolice (@nyspolice) October 2, 2023

I promised Charlotte’s parents we would get her back. I’m overjoyed at this news. — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) October 2, 2023

בריאיון ל-CNN, מושלת ניו יורק סיפרה כי הוריה של שרלוט קיבלו דרישת כופר עבור הילדה - שעליהן הופיעו טביעות אצבע. אלה נמצאו במאגר המשטרתי - והובילו למעצרו של החשוד בהיעלמותה. זמן קצר לפני שאותרה, ה-FBI הודיע שהוא מצטרף לחקירה.

⚠️MISSING CHILD⚠️9 year old Charlotte Sena was last seen at the Moreau Lake State Park at 6:15pm 9/30/23. She is 5’1, 90lbs with blonde hair. Last seen wearing a tie dye Pokémon shirt, blue pants, black crocs. Any info please call 518-457-6811 or email crimetip@troopers.ny.gov pic.twitter.com/RKw66J0a2s — NewYorkStatePolice (@nyspolice) October 1, 2023

The extensive search for Charlotte Sena continues. The search, which is being led by New York State Department of Environmental Conservation Forest Rangers includes 400 certified search and rescue personnel. Thank you to those working to bring Charlotte home! pic.twitter.com/xSi4aiT2CC — NewYorkStatePolice (@nyspolice) October 2, 2023

בחיפושים אחרי שרלוט השתתפו כ-400 אנשי חילוץ והצלה מוסמכים - סביב 75 קילומטרים ממקום היעלמותה. הפארק שבה היא אבדה נסגר במהלך החיפושים, ואף טיסות מעל שטח הפארק הוגבלו זמנית לצורך בטיחות הפעילות האווירית של המשטרה. "שרלוט נראתה לאחרונה לבושה בחולצת פוקימון, מכנסיים כחולים וכפכפי קרוקס שחורים", תיארה המשטרה לציבור בחשבון הטוויטר שלה.