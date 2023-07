אסון גדול נמנע בארה"ב – לאחר שתיעוד מטריד מהימים האחרונים חשף סדק מסיבי בעמוד התמיכה של אחת מרכבות ההרים הגבוהות והמפורסמות ביותר. בעקבות התיעוד – פעילות המתקן נסגרה ונפתחה חקירה מיוחדת של מהנדסים אזרחיים.

תיעוד שנפוץ ברשתות החברתיות חשף סדק גדול מאוד באחד מהעמודים של רכבת ההרים Fury 325 בפארק הפופולרי Carowinds בשארלוט, צפון קרוליינה. בתיעוד ניתן לראות את מסילת הרכבת זזה במנותק מעמוד התמיכה, ופער גדול נפער ברגע שרכבת ההרים חולפת במקום.

A visitor at a North Carolina amusement park spotted a large crack on a roller coaster's pillar on Friday. The ride, which was billed as one of the tallest of its kind, has now been closed as crews make repairs. https://t.co/byU96e5EmL pic.twitter.com/b2lQhX4SKM