מנהיג קוריאה הצפונית הקים חוליה סודית חדשה שתוציא להורג כל מי שצופה בפורנוגרפיה, כך על פי דו"ח שפורסם לאחרונה. מרכז מסד הנתונים לזכויות האדם של קוריאה הצפונית (NKDB), שפועל בסיאול, קוריאה הדרומית, מדווח כי הרודן קים ג'ונג און הקים את היחידה כדרך להילחם בזליגה של "תרבות דקדנטית" (ירודה) לתוך המדינה הקומוניסטית.

הדו"ח של ה-NKDB מורכב משורת עדויות של אזרחים שערקו מקוריאה הצפונית ותיארו את המציאות הקשה במדינה. "אנשים הואשמו בהפצת תכנים תרבותיים לא טהורים ונורו למוות", צוין בדו"ח. "היה אדם אחד שהוצא להורג לאחר עלייתו של קים ג'ונג-און לשלטון, רק בגלל שצפה בפורנוגרפיה בביתו".

Kim Jong-un sets up secret North Korea squad to stop people watching pornography https://t.co/V49qiPGJHR

View this post on Instagram

View this post on Instagram

על פי הדיווחים, חוליית החיסול גויסה במטרה לצמצם תופעות תרבותיות זרות במדינה, כמו תוכניות טלוויזיה, פורנוגרפיה, תספורות ואפילו מסיבות יום הולדת. עריק טען שאזרחים נשפטים כמעט על כל דבר, החל מהברחות, קיבוץ נדבות, היעדרות ממקום העבודה, עבירות תנועה, ניאוף, צביעה של השיער, טקסי דת שונים ונטילת חלק ב"תרבות דקדנטית" – שיכולה לכלול אפילו מסיבות יום הולדת.

"קודם כל הם בדקו איך אתה מתלבש, אחר כך לאיזה מוזיקה אתה מאזין ובאיזה תוכניות אתה צופה", ציין אחד העריקים. "היום בודקים אפילו אם צבעת את השיער שלך. יותר מזה, היום יש מכסת אנשים שאתה יכול להזמין למסיבת יום הולדת שלך. אסור לחגוג יום הולדת בקבוצות גדולות. לפי הממשל, כינוס של קבוצות גדולות גורם לשתיית אלכוהול וכשאנשים שיכורים, הם מתחילים לשיר שירים מקוריאה הדרומית".

פעילי זכויות אדם ותושבים שערקו מקוריאה הצפונית דיווחו שצריכת תוכן זר מהווה עבירה פלילית כבר עשרות שנים. אולם, בעשור האחרון – מאז עלייתו לשלטון של קים ג'ונג-און – הרשויות הקשיחו עמדות נגד התופעה. על פי העדויות, הממשל הסתפק בעבר במכתבי התנצלות מאותם עבריינים וכיום, אותם אנשים נשלחים במקום זה למחנות עבודה, מחנות חינוך מחדש, מתקני מאסר ואפילו מוצאים להורג.

North Korean students are expelled and forced to work in a coal mine https://t.co/ZwPw0DgwtL