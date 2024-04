שני שותפים בקונדיטוריה באיטליה נעצרו על ידי רשויות החוק בחשד להריגה של אישה בת 20. התקרית אירעה במילאנו בינואר האחרון, אז אנה בליסריו ובן זוגה אכלה מנת טירמיסו "טבעונית" אותה הכינו בקונדיטוריה של החשודים – ג'ספה לויירו ואימו, ג'ובנה אנויה. בת ה-20 לקתה בתגובה אלרגית קיצונית אחרי שאכלה רק שתי כפות מהקינוח ומותה נקבע כמה ימים לאחר מכן.

ממצאי חקירת המקרה חשפו כי בליסריו התמודדה עם רגישות חמורה למוצרי חלב. לפי העדות של בן זוגה, היא שאלה כמה פעמים את המלצרים במסעדה אם הקינוח חלבי ובכל פעם קיבלה תשובה שלילית. בשלב מסוים, הם אפילו הראו לה את אריזת המנה שנשלחה מהקונדיטוריה, עליה צוין כי מדובר ב"טירמיסו טבעוני". לאחר מותה, התברר שהקינוח הכיל גבינת מסקרפונה.

The makers of a 'vegan' tiramisu will face trial for manslaughter after their dessert - which contained mascarpone - killed a woman with a dairy allergy



Anna Bellisario went into anaphylactic shock after just a few spoonfuls and died a few days laterhttps://t.co/hHiSXjFIMK