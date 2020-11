מקרה נדיר קרה בארה"ב, כאשר אדם חולה במחלה סופנית התוודה שהוא האחראי בפרשת רצח לא פתור, שהתרחש לפני 25 שנה.

ג'וני דווייט וויטד רצה "להוריד אבן כבדה מהלב שלו", כך לדברי קציני משטרה, שאליהם התקשר וסיפר בווידוי נורא שירה בראשו של כריסטופר אלווין דיילי בן ה-26, בשנת 1995.

השוטרים טענו כי וויטד, אשר מתגורר בטריניטי שבאלבמה בארה"ב, היה מלא חרטה וסיפר לשוטרים שהוא גוסס. הבלש שון מוקדאם סיפר ל"ניו יורק טיימס" על השיחה הדרמטית מבן ה-53. "הוא אמר: 'אני רוצה להודות ברצח שביצעתי לפני שנים'. מעולם לא קיבלתי שיחת טלפון כזאת, הוא פשוט התקשר משום מקום וביקש להתוודות".

הבלש סיפר כי וויטד לא ידע את התאריך ואף לא את השנה בה הוא רצח לכאורה את דיילי, אולם המשטרה תיעדה כל רצח שנעשה בדקאטור משנות ה-80 כדי לחפש קשר בין וויטד לרצח שבוצע ב-26 באפריל 1995.

COLD CASE ARREST: Decatur police arrested Johnny Dwight Whited on Wednesday. He’s charged with killing Christopher Alvin Dailey in 1995. pic.twitter.com/HM3WGKqyZM — Decatur, AL Police (@DecaturALPD) November 19, 2020

החשוד ברצח נפגש עם הבלשים ומסר להם מידע שתואם את הראיות במקרה הזה, כך לפי הדוח המשטרתי. וויטד לקח את החוקרים לאזור מיוער בדקאטור, שם אכן נמצאה גופתו של דיילי, ולאחר מכן הוא שחזר את הרצח. הבלש מוקדאם סיפר שוויטד היה "נבוך מדברים מסוימים", מבלי לפרט יותר.

למרות החקירה המקיפה שערכה המשטרה המקומית לאחר הרצח, היא מעולם לא הצליחה להצביע על חשוד בתיק הרצח הזה. בשנים שלאחר מכן, התיק נפתח מחדש בעקבות קצוות חוט שהגיעו למשטרה, אולם ללא תוצאות.

וויטד, שהפליל את עצמו, מואשם ברצח והוא מוחזק כרגע בערבות של 15 אלף דולר. מועד הדיון בבית המשפט בעניינו טרם נקבע.