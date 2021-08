השמחה הגדולה בחתונה שנערכה סמוך לסולט לייק סיטי, ארה"ב, הפכה בן רגע לאירוע טרגי, כאשר הכלה איבדה את חייה בתאונת דרכים.

הכלה, אנג'ליקה דונדופ (26), עשתה את דרכה חזרה לביתה מטקס חתונתה, כאשר היא נפגעה בתאונה קטלנית על ידי נהג שיכור. הנהג פגע במכוניתה לאחר שנסע נגד כיוון התנועה.

דונדופ נסעה ברכב שבו נהג בן דודה בן ה-20, אשר פונה לבית החולים כשהוא פצוע. החתן גם היה במכונית בזמן התאונה. על פי הדיווחים, בני הזוג תכננו להוריד מתנות בביתם ולחזור לחברים במסיבה.

הנהג הפוגע, מנורה גונזלס-ריאה, בן 36, גנב את רכב הטויוטה שהתנגש ברכבם של בני הזוג. לאחר התאונה, הוא נעצר והודה כי גם שתה שלוש בירות לפני שעלה על ההגה.

NEWLYWED KILLED

SALT LAKE CITY, UTAH: 5 hours after saying “I do”& marrying her high school sweetheart,26-year-old Angelica Dhondup was killed by a wrong-way driver traveling southbound in the northbound lanes on Interstate-15 Friday.

LINK : https://t.co/IhxVDQaogF pic.twitter.com/5z0cuKoLwn — Peter John Arendas (@arendas_john) August 9, 2021

תמונות מזירת התאונה פורסמו בכלי התקשורת המקומיים ומראות את תוצאות ההתנגשות, כשרכב הטנדר הפוגע נותר הפוך. בתמונות ניתן היה גם לראות פחיות בירה פזורות בכביש.

כמה מקרובי הכלה עשו גם הם את דרכם הביתה בזמן התאונה והיו בקרבת מקום. אחד החברים סיפר: "זה היה הלילה היפה ביותר, מלא בבני משפחה וצחוקים. היא אפילו לא הייתה נשואה 24 שעות מלאות והותירה אחריה בעל אלמן, שני בנים צעירים ובת שהייתה מאומצת רק שבוע".

"אני כל כך אוהבת אותה וזה כל כך מעציב אותי", סיפרה חברתה טיילר קראפט. "היא בן אדם כל כך טוב, היא אמא כל כך טובה. הם תכננו חיים שלמים ביחד".