רשויות החוק בניו יורק עצרו מהגר ממדינת האיטי לאחר שהוא תועד זורק חפצים מבניין רב-קומות במנהטן. בסרטון התקרית אפשר לראות את החשוד, ז'אן לוק אוליבייה (33), זורק ריהוט גן וקרשים מאחת הקומות העליונות בבניין בן 20 קומות. קרש אחד שהוא זרק פגע בדופן של אוטובוס שחלף ברחוב למטה, בזמן שחפצים אחרים נשברו על האספלט.

"ראיתי מלא אנשים שעצרו להסתכל. הייתה פאניקה ואז המשטרה הגיעה", ציין מודיבו סיסוקו, שעבד באזור באותו יום. בעקבות התקרית, אוליבייה – שתואר בהתחלה בתור תושב מדינת פלורידה – נעצר בחשד לפריצה, הסגת גבול, סיכון שלום הציבור ועוד.

UPDATE: New video shows the man who was throwing furniture off a Manhattan Skyscraper nearly FALLING off.



33-year-old Jean Olivier was arrested after his meltdown on the Skyscraper. pic.twitter.com/x2VISruN7S