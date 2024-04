תיעוד מטריד מארה"ב שם ציינו ביום שישי האחרון את יום קודס הבינלאומי בעיר דירבורן (Dearborn), מישיגן, וקראו להשמדת ישראל. בסרטונים שפורסמו על ידי המכון המזרח תיכוני למחקר תקשורתי (MEMRI) אפשר לשמוע את מארגני העצרת מאשימים את ארה"ב וישראל בפשעי מלחמה, בזמן שהקהל נשמע צועק "מוות לישראל" וגם "מוות לאמריקה".

טארק באזי, פעיל פרו-פלסטיני ממדינת מישיגן, הטיח האשמות בממשל האמריקאי וטען שהוא אחראי למה שמתחולל כרגע ברצועת עזה. "ממשלת ארה"ב היא זו שממנת את כל הזוועות", ציין באזי ובהמשך, אף ציטט את דבריו של הפעיל החברתי מלקולם אקס. "ארה"ב היא אחת המדינות הרקובות ביותר שאי פעם התקיימו על פני האדמה. אנחנו צריכים לא רק לסלק את ג'נוסייד ג'ו (כלומר, הנשיא ג'ו ביידן), אלא את כל השיטה האמריקאית. כל שיטה שתרשה לזוועות ולרוע כזה להתחולל חייבת להיעלם. לשיטה כזו אי זכות קיום על אדמתו של אלוהים".

באזי הפנה את תשומת ליבו גם למדינת ישראל וטען שקריאות "מוות לישראל" הן התשובה ההגיונית היחידה כאשר "טיפשים שואלים אם לישראל יש זכות קיום". בתגובה לכך, הקהל בעצרת החל לצעוק: "מוות לישראל!".

At International Al-Quds Day Rally in Dearborn, Michigan Protesters Chant “Death to America!”; Speakers at the Rally: America Is One of the “Rottenest Countries” on Earth; Israel Is ISIS, Nazis, a Cancer pic.twitter.com/B6hMlaKfi5 — MEMRI (@MEMRIReports) April 7, 2024

"DEATH TO AMERICA" chants erupt in the streets of Dearborn, Michigan.



Meanwhile, the FBI is busy hunting down Christian grandmas in MAGA hats. pic.twitter.com/WczKWBFp3S — Kyle Becker (@surenewz) April 8, 2024

אוסמה עבדולגאני, אימאם שפועל במדינת מישיגן, היה הבא לשאת דברים בעצרת וקרא לישראל "פרויקט קולוניאליסטי מרושע". "ישראל היא דאעש", אמר עבדולגאני. "הם נאצים, הם פשיסטים, הם גזענים. אנשי העולם מודעים לזה". האימאם השווה את ישראל בהמשך דבריו ל"גידול סרטני", בזמן שהאנשים בקהל קראו קריאות "From the River to the Sea" (מהנהר עד לים).

יום קודס הבינלאומי – שנערך ברחבי העולם ביום שישי האחרון של חודש הרמדאן – מצוין לפחות 20 שנה בעיר דירבורן, שבה ריכוז המוסלמים הגדול ביותר בארה"ב. סטיבן סטלינסקי, מנכ"ל MEMRI, התייחס לתיעוד מיום שישי האחרון בריאיון לאתר החדשות Fox News וטען שהעיר הפכה לאורך השנים ל"חממה של שנאה".

"אפשר לראות שם הפגנות תמיכה בחמאס, חיזבאללה ואיראן", אמר סטלינסקי והוסיף שהאיומים שנשמעו מתושבי העיר גברו באופן משמעותי מאז מתקפת הטרור של ה-7 באוקטובר. "קריאות להשמדת ישראל וארה"ב הפכו לעניין שגרתי בדירבורן. אני לא אומר שכל תושביה טרוריסטים, אבל חלק נכבד מהם אכן תומכים בארגוני ג'יהאד".

הפוליטיקאי פיל גרין, נציג בבית הנבחרים של מדינת מישיגן, הגיב לעצרת שנערכה בדירבורן ביום שישי ואמר: "רטוריקה מהסוג הזה, פילוג מהסוג הזה, קיצוניות מהסוג הזה... אלו דברים שאנחנו רגילים לראות במזרח התיכון. עכשיו זה הגיע ממש על סף דלתנו". בהמשך, הוא הוסיף שרוב תושבי דירבורן הם אזרחים שומרי חוק שרוצים לחיות בשלום. יחד עם זאת, לדבריו פועלות באזור תנועות אסלאמיות קיצוניות ועל רשויות החוק לעקוב אחריהן.