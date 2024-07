רשויות החוק ברוסיה חוקרת את נסיבות מותה של כלכלנית בכירה ממוסקווה. ולנטינה בונדרנקו נמצאה ללא רוח חיים מחוץ לבניין הדירות שלה בבירה. חוקרים מעריכים שבת ה-82 נפלה אל מותה מהחלון של דירתה אחרי שהחליטה לשים קץ לחייה, כך לפי סוכנות הידיעות הרוסית TASS.

בונדרנקו הייתה חוקרת במכון לכלכלה, שבאקדמיה הרוסית למדעים במוסקווה. בת ה-82 עבדה במכון מאז שנת 1988 ומונתה לתפקיד מנהלת חטיבת המחקר 5 שנים מאוחר יותר. היא פרסמה יותר מ-220 מאמרים לאורך השנים והייתה בתפקידה עד למותה בתחילת השבוע.

גורם המעורה בפרטי המקרה סיפר ל-TASS שהכלכלנית נפלה אל מותה ביום שני בערב: "היא נפלה מהחלון של דירתה ואיבדה צלם אנוש. אי אפשר היה להציל אותה". משטרת מוסקווה חוקרת את נסיבות מותה, כשהסברה הרווחת היא שבונדרנקו התאבדה.

"אין חשד לזדון או למעורבות פלילית כלשהי", ציין גורם מרשויות החוק בשיחה עם חברת החדשות הרוסית MK. לדבריו, ממצאי החקירה הראשונית העלו כי מצבה הבריאותי של בונדרנקו התדרדר בתקופה האחרונה. "על פני השטח נראה שזאת הייתה התאבדות. אומרים שהיא הייתה חולה כבר המון זמן".

הידיעה על מותה של בונדרנקו זעזעה את הגולשים ברשת, חלקם הספידו אותה ברשתות החברתיות. "זאת טרגדיה אמיתית", כתב אחד הגולשים ב-X (טוויטר לשעבר). "המומחיות שלה בסוציואקונומיה תחסר לנו מאוד".

גולש אחר העריך בינתיים שמדובר בקנוניה – ושהכלכלנית הוותיקה לא שמה קץ לחייה. "עוד קורבן לפראנויה וחוסר הביטחון של פוטין", הוא כתב. "נוחי על משכבך בשלום ולנטינה".

בונדרנקו מצטרפת לרשימה ארוכה של בכירים רוסים שמצאו את מותם באופן פתאומי או בנסיבות שנויות במחלוקת. רק בתחילת החודש דיווחנו על מותו של הגנרל מגומד קנדאייב, שהיה אמור להעיד במשפט השחיתות שמתנהל נגד טימור איבנוב – שר ההגנה הרוסי לשעבר. סיבת המוות שלו טרם הותרה לפרסום.

בחודש שעבר דיווחנו גם על מותה של השופטת נטליה לרינה, שנמצאה ללא רוח חיים מחוץ לבניין המגורים שלה במוסקווה. במשטרה פרסמו כי בת ה-50 ככל הנראה שמה קץ לחייה אחרי שלכאורה הפכה קורבן לתרמית הונאה.

