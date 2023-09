תיירת בלגית עשויה למצוא את עצמה במאסר בטורקיה, אחרי שניסתה לצאת מהמדינה עם שריד ארכיאולוגי במזוודה שלה. קים מרגיטס, בת 28 מאנטוורפן, נתפסה בשדה התעופה עם שלושה אבנים אותם היא מצאה בחוף הים סמוך לעיירה מנבגט (Manavgat), ששוכנת מזרחית לאנטליה. לטענתה, היא התכוונה להשתמש באבנים כקישוט לאקווריום שלה.

האבנים הוחרמו בשדה התעופה ונשלחו לבדיקה במוזיאון אנטליה, שם התברר שמדובר בשריד ארכיאולוגי. שתיים מהאבנים היו למעשה אריחי ריצוף משיש והאבן השלישית הייתה קישוט כלשהו עם עיטורי רוזטה. בעקבות התגלית, מרגיטס נעצרה על ידי רשויות החוק בטורקיה.

Kim Mergits, a tourist from Antwerp, took three stones from beaches and streets in Turkey as decoration for her aquarium. But Turkey accused her of stealing archaelogical artefacts and she now faces a heavy fine or a prison sentence.https://t.co/qenmKsKCkS pic.twitter.com/GNyVoLlIXb