יוטיובר מצא צילומים מצמררים של אדם רגעים ספורים לפני שטבע למוות: ב-2017 טבע ריצ'רד רגלנד כמה ימים לפני יום הולדתו ה-23. רגלנד בילה עם חברים בפארק לאומי בטנסי כשהאירוע הנוראי התרחש. לדברי אימו, לא ברור בדיוק מה קרה שם, ועד היום היא לא קיבלה את התשובות שאותן חיפשה.

כמה חודשים לאחר האירוע, שומרי הפארק שלחו לאם את הצילומים של בנה, רק שאותה החבילה נגנבה בשדה התעופה. "אנחנו מתגעגעים לבן שלנו כל הזמן", היא אמרה בריאיון לכלי התקשורת המקומיים. "הוא היה צעיר ומדהים, מלא אהבה ואנרגיה".

In 2017, Richard Ragland was enjoying a day with friends at a swimming at Foster Falls State Park, when he slipped under the water and sadly drowned.



He died on June 4, just a few days before his 23rd birthday.



In 2019, treasure hunter Rich Aloha, found Ragland’s GoPro and… pic.twitter.com/gjeNiiHunO