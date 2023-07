"הילד הזה הוא פסיכופת": נער בן 13 מארגנטינה נעצר לאחר שהודה כי רצח את חברו הטוב במהלך הפסקת הצהריים בבית הספר – כך על פי דיווחים של כלי תקשורת מקומיים. המעצר בוצע לאחר שגופתו של חואקין ספרני בן ה-14 נמצאה בבית נטוש כמה ימים לאחר שהוריו דיווחו עליו כנעדר, ב-29 ביוני.

ספרני נראה לאחרונה עוזב את בית הספר בזמן ההפסקה לצד חברו הטוב בעיירה קטנה, הממוקמת לא רחוק מקורדובה. צילומי אבטחה מאותו היום מראים את השניים הולכים זה לצד זה כשהם מחויכים ואז נכנסים לאותו הבית שבו נמצאה גופתו של ספרני. זמן קצר לאחר מכן יצא החשוד – ששמו לא הותר לפרסום – ללא חברו, חזר לבית הספר והמשיך את לימודיו.

14-year-old Joaquín Sperani was found dead yesterday in Argentina. His 13-year-old best friend confessed to the crime. pic.twitter.com/lZwbu1uM7z